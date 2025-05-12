Putin-Zelenskiy Türkiye'de buluşacak! "Şahsen" görüşme dünya basınında!
Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Mayıs Perşembe gününü işaret ederek 'Müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz.' dedi. Putin'İn bu çağrısına yanıt veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise görüşme ihtimaline ilişkin 'Türkiye'de Putin'i bekleyeceğini' söyledi. Bu 'İstanbul' çağrısı ve Zelenskiy'nin açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu. Manşetlerde yer alan bu açıklamalar 'Acil ateşkes çağrısı yapan Zelenskiy Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır', 'Ateşkes umudu taşıyan Zelenskiy, Türkiye'de Putin'le 'şahsen' görüşeceğini söyledi' gibi başlıklarla verildi.
Türkiye'nin ara buluculuk rolü Rusya-Ukrayna müzakereleri ,bir kez daha vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırma hedefiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline ilişkin "Türkiye'de Putin'i bekleyeceğini" açıklamasını yaptı.
GÖZLER İSTANBUL'DA!
Dünyanın gözünü çevirdiği İstanbul'da 15 Mayıs Perşembe günü bu görüşmelerin yapılması beklenirken iki liderin Türkiye açıklaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Dünya basını Zelenskiy'in bu tarihi çağrısını farklı manşetlerle, son dakika haberleriyle kamuoyuna duyurdu. Haberlerde 3'üncü yılını geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşını bitirme amacıyla, iki liderin görüşmesinin Türkiye'de olma ihtimali, başlıklarda ve haber içeriklerinde ön plana çıkıyor.
ABD MEDYASI: ZELENSKİY TÜRKİYE'YE GİDİYOR
Axios haber platformu, "Zelenskiy, potansiyel görüşmeler için Türkiye'ye gidiyor" başlıklı haberinde, Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı ifadeleri şu sözlerle aktardı:
"Ukraynalı bir yetkili, Rusya'nın pazartesi günü ateşkes başlatmayı kabul etmese bile, Zelenskiy'nin perşembe günü Türkiye'de olacağını söyledi."
The New York Times haberinde, "Zelenskiy bu ayrıntılara doğrudan değinmedi ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın pazartesi günü başlayacak bir 'ateşkesi teyit etmesini beklediğini' söyledi." ifadelerine yer verdi.
İNGİLTERE
BBC, Zelenskiy ve Putin arasındaki olası zirveyle ilgili, "(Zelenskiy) Perşembe, İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'şahsen' görüşmeye hazır olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.
İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, doğrudan barış görüşmeleri için Putin'i İstanbul'da bekleyeceğini söyledi" başlığını attı.
The Sunday Times, Zelenskiy'nin Putin'e İstanbul'da görüşme çağrısı yaptığını aktardığı haberinde, "Ukrayna Devlet Başkanı, 2022'den bu yana iki ülke arasında ilk kez doğrudan görüşme sayılabilecek Türkiye'deki olası barış müzakerelerine katılmayı kabul etti." ifadelerine yer verildi.
HİNDİSTAN
New Delhi TV (NDTV), söz konusu zirveye ilişkin Zelenskiy'nin X hesabındaki paylaşımında kullandığı "Perşembe, Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım." ifadesini aktardı.
Hindistan merkezli "abp live" isimli haber platformu, "Volodimir Zelenskiy, gelecek hafta İstanbul'da Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi" başlığını kullandı.
UKRAYNA: ZELENSKIY PUTIN'İ TÜRKİYE'DE BİZZAT BEKLEYECEK
"The Kyiv Independent" isimli haber platformu, "Acil ateşkes çağrısı yapan Zelenskiy Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır" başlığını attı.
Ukrinform ajansının haberinde, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes uygulamasını beklediğini ve Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bizzat bekleyeceğini söyledi." ifadeleri kullanıldı.
ASYA MEDYASI
The Straits Times gazetesinin haberinde, "Zelenskiy, Trump'ın ateşkesi beklememesini söylemesinin ardından Putin'le görüşeceğini söyledi" başlıklı haberde, Zelenskiy'nin söz konusu X paylaşımına yer verildi.
Tahran'dan yayın yapan "İran Front Page Media Group" adlı yayın kuruluşu, "Zelenskiy perşembe, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi" başlığını kullandı.
The Moscow Times isimli haber platformu, "Trump, Ukrayna'yı Rusya ile görüşmeleri kabul etmeye çağırıyor" başlıklı haberinde Zelenskiy'nin X paylaşımındaki "Perşembe, Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım." ifadesini kullandı.
AFRİKA VE KÖRFEZ ÜLKELERİ
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, "Ateşkes umudu taşıyan Zelenskiy, Türkiye'de Putin'le 'şahsen' görüşeceğini söyledi" başlıklı haberinde, "Ukrayna lideri, Rusya ile doğrudan görüşmelerden önce, tam ve geçici bir ateşkesin sağlanması gerektiğinde ısrar ediyor." ifadeleri kullanıldı.
İngilizce yayın yapan The Peninsula Qatar gazetesi, "Zelenskiy, Putin ile Türkiye'de 'şahsen' görüşmeyi teklif etti" başlığını attı.
Güney Afrikalı basın kuruluşu News24'ün haberinde, İstanbul'daki potansiyel görüşmeye ilişkin "Zelenskiy, Trump'ın ateşkesi beklememesini söylemesinin ardından Putin'le görüşeceğini söyledi" başlığına yer verdi.
PUTİN'İN KİEV'E İSTANBUL TEKLİFİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."
Zelenskiy, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.
Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullanmıştı.
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