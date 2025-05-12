Putin-Zelenskiy Türkiye'de buluşacak! "Şahsen" görüşme dünya basınında!

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ABD MEDYASI: ZELENSKİY TÜRKİYE'YE GİDİYOR

Axios haber platformu, "Zelenskiy, potansiyel görüşmeler için Türkiye'ye gidiyor" başlıklı haberinde, Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı ifadeleri şu sözlerle aktardı:

"Ukraynalı bir yetkili, Rusya'nın pazartesi günü ateşkes başlatmayı kabul etmese bile, Zelenskiy'nin perşembe günü Türkiye'de olacağını söyledi."

The New York Times haberinde, "Zelenskiy bu ayrıntılara doğrudan değinmedi ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın pazartesi günü başlayacak bir 'ateşkesi teyit etmesini beklediğini' söyledi." ifadelerine yer verdi.

İNGİLTERE

BBC, Zelenskiy ve Putin arasındaki olası zirveyle ilgili, "(Zelenskiy) Perşembe, İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'şahsen' görüşmeye hazır olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.