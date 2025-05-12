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İsrail Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 12.05.2025 05:50
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İsrail, Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belirlenmedi.

İsrail, Yemen'in Hudeyde kentinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından duyurulurken, can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Yemen'in Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı düzenledi. Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Ras Isa, Hudeyde ve Salif bölgeleri için tahliye uyarısı yayınlamasının ardından saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırının etkisiyle meydana gelen can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı. İsrail, saldırı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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İsrail Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi İsrail Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi İsrail Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenledi
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