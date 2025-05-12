Batı liderleri uyuşturucu mu kullanıyor? Rusya'dan ortalığı karıştıran iddia: O görüntüler gündem oldu | Elysee Sarayı'ndan yanıt geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in yer aldığı bir video üzerinden Avrupa liderlerine sert suçlamalarda bulundu. Zaharova, masada görülen beyaz peçeteye dikkat çekerek “Uyuşturucu kullanıyorlar” iddiasını ortaya attı. Gündeme bomba gibi düşen açıklamaya hem Elysee Sarayı’ndan hem de Fransız basınından yanıt geldi.
Almanya Şansölyesi Merz, İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un trenle Ukrayna'ya giderken masalarında uyuşturucu olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia etti.
"TRENE BİNDİLER VE... ÜFLEDİLER"
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, üç liderin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmeden bir görüntüyü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Videoda Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı ve Almanya Şansölyesi görülüyor. Bir Fransız, bir İngiliz ve bir Alman... trene bindiler ve üflediler. O kadar kullanmışlar ki, gazeteciler gelmeden önce masadaki malzemeleri kaldırmayı bile unutmuşlar. Avrupa'nın geleceği, her anlamda bağımlı olan geçici görevlilerin elinde."
Zaharova, videodaki beyaz nesnenin "uyuşturucuya ait bir poşet" olduğunu iddia etti; peçeteye benzeyen bu nesnenin yanı sıra bir kaşık ya da çubuk benzeri objeye de dikkat çekti.
Görüntüde, Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı görülüyor.
FRANSIZ BASININDAN YALANLAMA: "KÜRDAN YA DA KARIŞTIRICI"
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Libération, iddiaların asılsız olduğunu belirterek "Hayır, Emmanuel Macron, Kiev treninde kokaini saklamadı" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, görüntüdeki beyaz nesnenin sıradan bir mendil olduğu ve yüksek çözünürlüklü AFP ve AP fotoğraflarının bunu açıkça ortaya koyduğu belirtildi.
Ayrıca "kaşık" zannedilen cismin, Almanya Başbakanı Merz'in elinde tuttuğu bir kürdan ya da içecek karıştırıcısı olduğu ifade edildi.
ELYSEE SARAYI: "MENDİLİ BİLE UYUŞTURUCUYA BENZETİYORLAR"
Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa Birliği onlar için rahatsız edici hale geldiğinde, dezenformasyon o kadar ileri gidiyor ki basit bir mendil bile uyuşturucu gibi sunulabiliyor. Bu tür sahte haberler, hem dışarıdan hem içeriden Fransa'ya zarar vermek isteyenler tarafından yayılıyor. Kamuoyunu bu tür manipülasyonlara karşı uyarıyoruz."
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