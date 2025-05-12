Batı liderleri uyuşturucu mu kullanıyor? Rusya’dan ortalığı karıştıran iddia: O görüntüler gündem oldu | Elysee Sarayı’ndan yanıt geldi

Almanya Şansölyesi Merz, İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un trenle Ukrayna'ya giderken masalarında uyuşturucu olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

"TRENE BİNDİLER VE... ÜFLEDİLER"

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, üç liderin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmeden bir görüntüyü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Videoda Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı ve Almanya Şansölyesi görülüyor. Bir Fransız, bir İngiliz ve bir Alman... trene bindiler ve üflediler. O kadar kullanmışlar ki, gazeteciler gelmeden önce masadaki malzemeleri kaldırmayı bile unutmuşlar. Avrupa'nın geleceği, her anlamda bağımlı olan geçici görevlilerin elinde."

Zaharova, videodaki beyaz nesnenin "uyuşturucuya ait bir poşet" olduğunu iddia etti; peçeteye benzeyen bu nesnenin yanı sıra bir kaşık ya da çubuk benzeri objeye de dikkat çekti.