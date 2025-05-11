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Trump'tan Zelenskiy'e çağrı : İstanbul teklifini derhal kabul etmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.05.2025 19:47 Güncelleme: 11.05.2025 19:56
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Trump’tan Zelenskiy’e çağrı : İstanbul teklifini derhal kabul etmeli

ABD Başkanı Trump, Putin'in İstanbyl teklifine ilişkin Zelenskiy'e seslenerek 'Ukrayna Putin'in İstanbul teklifini derhal kabul etmeli.Putin ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, Türkiye'de olası çözümü müzakere etmek istiyor' dedi.

Trump: Ukrayna Putin'in İstanbul teklifini derhal kabul etmeli

Putin ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, Türkiye'de olası çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna'nın Putin ile anlaşma yapacağına dair umutlarımı kaybetmeye başladım.

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Trump’tan Zelenskiy’e çağrı : İstanbul teklifini derhal kabul etmeli Trump’tan Zelenskiy’e çağrı : İstanbul teklifini derhal kabul etmeli Trump’tan Zelenskiy’e çağrı : İstanbul teklifini derhal kabul etmeli
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