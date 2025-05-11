Savaşan taraflar Türkiye’de buluşuyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ateşkes açıklaması: Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekleyeceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece Ukrayna'da 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Başkan Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Başkan Erdoğan Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy, 'Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz' ifadelerini kullandı.