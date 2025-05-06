Trump’tan Husiler açıklaması: Saldırıları durduracağız

Yemen'deki Husiler ve ABD arasında gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump " Husilere saldırıları şu andan itibaren durduruyoruz. Husiler savaşmak istemiyor." dedi.

HUSİLER ARTIK SAVAŞMAK İSTEMİYOR

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede Yemen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini ve gemilere saldırmayacaklarını kendilerine ilettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." diye konuştu.

TRUMP: HUSİLER LÜTFEN ARTIK BİZİ BOMBALAMAYIN DEDİ

Trump, Husilerle nasıl bir etkileşim olduğuna ilişkin soruya, "Lütfen artık bizi bombalamayın ve biz de gemilerinize saldırmayacağız dediler." diye cevap verdi.

Söz konusu bilginin kendisine "çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini" söyleyen Trump, bu kaynağın kim veya hangi kurum olduğuna ilişkin detaya girmedi.