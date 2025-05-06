Orta Doğu turu öncesi gözler Trump'ta! Ne açıklayacak? "Çok büyük bir duyuru yapacağız"

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Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a gideceğiz, ondan önce çok ama çok büyük bir duyuru yapacağız, ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak." ifadelerini kullandı.