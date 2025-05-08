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Ukrayna ve ABD imzayı attı! Nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.05.2025 18:48
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Ukrayna ve ABD imzayı attı! Nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi

Bir süredir ABD ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen anlaşaya yönelik gelişme yaşandı. Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı.

ZELENSKİY İLE KONUŞACAĞIM

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile konuşacağım." dedi.

Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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Ukrayna ve ABD imzayı attı! Nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi Ukrayna ve ABD imzayı attı! Nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi Ukrayna ve ABD imzayı attı! Nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi
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