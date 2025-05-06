Yerapetritis: Türkiye NATO ve bölge için stratejik güç!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisi sayesinde uluslararası alanda etkili bir konum kazandığını ifade etti. To Vima Gazetesi'nin düzenlediği bir forumda konuşan Yerapetritis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE, BAĞIMSIZ SAVUNMASIYLA GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK

Forumda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerapetritis, Türkiye'nin NATO içindeki önemine ve savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çekerek, "Türkiye, kendi bağımsız savunma sanayisi ile hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü bir unsurdur. NATO'nun ortağıdır, AB'ye üyelik sürecinde bir ülkedir ve bu nedenle belli sorumlulukları vardır" dedi.

"AB'NİN SAVUNMADA BAĞIMSIZLAŞMASI GEREKEBİLİR"

ABD'nin NATO'ya olan katkısında olası bir azalma yaşanması durumunda, Avrupa Birliği ülkelerinin kendi savunma kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Yerapetritis, bunun Avrupa'nın savunma alanında bağımsız hareket etmesi için bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE İYİLEŞME VURGUSU

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son iki yılda gözle görülür şekilde iyileştiğini belirten Yerapetritis, pozitif gündem, ticaret ve Kıbrıs gibi başlıklarda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a yaptığı gayriresmi ziyarete de değinen Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdikleri yemekte iki ülkeyi ilgilendiren güncel konuları ele aldıklarını kaydetti.

İKİLİ TİCARETTE HEDEF: HACMİ İKİ KATINA ÇIKARMAK

Ticari ilişkilerde önemli bir ivme yakalandığını belirten Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis'in ikili ticaret hacmini ikiye katlama hedefi koyduğunu hatırlatarak, "Bu yönde iyi bir ilerleme sağlıyoruz. Önümüzdeki yılların Türkiye-Yunanistan ticari işbirliğinin en verimli yılları olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI PLANLANIYOR

İki ülke arasında kurulmuş olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin yaz aylarında yeniden toplanmasının planlandığını belirten Yerapetritis, Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da bu konunun görüşüleceğini söyledi.

"KÜÇÜK VE İSTİKRARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

İlişkilerin güçlenmesi adına her iki tarafın da temkinli ve sürdürülebilir adımlar attığını vurgulayan Yerapetritis, "Bence önemli olan, toplumun ve siyasetin sindirebileceği küçük ve istikrarlı adımlarla ilerlemek. İki ülke arasında krizleri önleyecek bir diyalog kurduk ve açık kanallar sayesinde bölgede barış zemini oluştu" değerlendirmesinde bulundu.