Trump’tan ticaret resti! Anlaşma imzalamak zorunda değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret politikaları konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, ticaret yaptığı ülkelerle anlaşma imzalama zorunluluğu olmadığını, aksine bu ülkelerin ABD pazarı için mücadele ettiğini söyledi. Çin ile olan ticaret ilişkilerine de değinen Trump, "Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Trump, ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarına ilişkin eleştirilere yanıt vererek, ABD'nin bu anlaşmalara muhtaç olmadığını belirtti. "Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda. Pazarımızdan pay istiyorlar. Biz onların pazarından pay istemiyoruz, pazarları umurumuzda değil." şeklinde konuşan Trump, ABD'nin ticari gücüne vurgu yaptı.

ÇİN İLE GÖRÜŞMELER GÜNDEMDE

Trump, Çin'in ticari müzakerelere hazır olduğunu belirterek, "Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz." dedi. Çin'in büyük gelirlerini ABD ile olan ticaretten elde ettiğini savunan Trump, mevcut durumda Çin ekonomisinin zarar gördüğünü iddia etti.

"GÖREVE GELDİĞİMDE MİLYARLARCA DOLAR KAYBEDİLİYORDU"

Trump, başkanlığa başladığında ABD'nin ticarette günlük milyarlarca dolar zarar ettiğini ancak bu tabloyu tersine çevirdiklerini söyledi. Alüminyum, çelik ve otomotiv sektörlerine uygulanan tarifelerin yatırımları artırdığını belirterek, "Çok sayıda şirket trilyonlarca dolar yatırımla ABD'ye döndü" ifadesini kullandı.

"ÜLKELERLE DOST OLMAK İSTİYORUZ"

Trump, agresif ticaret politikalarına rağmen ABD'nin diğer ülkeleri düşman olarak görmediğini belirtti. "Ülkelere zarar vermek istemiyoruz. Yardım etmek ve dost olmak istiyoruz." dedi. Yakında yapılacak yeni anlaşmalarda adil rakamların belirleneceğini söyleyen Trump, "Ya 'harika' diyecekler ya da 'iyi değil' diyecekler. Biz de 'Sorun değil, alışveriş yapmak zorunda değilsiniz' diyeceğiz." dedi.