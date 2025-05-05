Başkan Erdoğan Trump ile görüştü! Başkan ABD Başkanını Türkiye’ye davet etti | Trump’tan açıklama: İlişkilerimiz mükemmel

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ!

Başkan Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

TRUMP: ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL

ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Washington'a geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Dört yıllık başkanlık dönemimde Erdoğan ile görüşmelerimiz mükemmeldi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.