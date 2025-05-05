Gazze’de saldırıları artırma planı: İsrail yedek askerleri göreve çağırdı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme planları kapsamında binlerce yedek askeri göreve çağırdığı ancak bu askerlerin önemli bir bölümünün "yorgunluk" nedeniyle çağrıya uymayabileceği belirtildi.

İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nde işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasına hazırlık amacıyla binlerce yedek asker taslak tebligat aldı, yedek askerlerin birçoğu "yorgunluk" nedeniyle bu emirlere uymayacaklarını açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin, ordu içinden adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Gazze Şeridi'ndeki saldırıların genişletilmesi amacıyla İsrail'in kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapan düzenli birliklerin yerini yedek askerlerin alacağı belirtildi.

"Yedek askerlerin büyük çoğunluğu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların yoğunlaştırılması amacıyla yeniden konuşlandırılacak düzenli birliklerin yerine kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapacak." ifadeleri kullanılan haberde, birçok komutan ve askerin tebligat almadan önce "yorgunluk" gerekçesiyle bir sonraki muharebeye katılmayı düşünmediklerini açıkladığı kaydedildi.

Daha önce İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne ateşkesi bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırıları genişletme planları kapsamında yedek askerleri topluca göreve çağırma hazırlığı yürüttüğü belirtilmişti.

İsrail ordusu, 2 Mayıs'ta, Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasına ilişkin planları Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunmuştu.

GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 436 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 450 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 535'e, yaralıların sayısının da 118 bin 491'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.