ABD-İsrail-İran gerilimi tırmanıyor! Tahran’dan tehditlere rest: Çıkarlarınızı ve üslerini hedef alırız

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Yetkililerin süreci akıllıca yönettiğini ve bu konunun kendi görev alanına girmediğini belirten Nasırzade, "Tehditkar açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililere özellikle savunma bakanına tavsiyem, İran'ın 40 yılı aşkın tarihini incelemeleridir. Eğer incelerlerse, İran ile tehdit diliyle konuşulmaması gerektiğini anlayacaklardır" dedi.

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İran'ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmadığını vurgulayan Nasırzade, "İran, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir savaşı başlatan taraf olmayacak. Eğer ABD veya İsrail tarafından İran'a yönelik bir saldırı olursa ya da bir savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onların çıkarlarını, üslerini ve güçlerini nerede olursa olsun, ne zaman gerekli görürsek hedef alacağız. Savunma Bakanlığı da bu amaçla, silahlı kuvvetlerimizin kara, hava ve deniz alanlarında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.