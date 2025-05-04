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ABD-İsrail-İran gerilimi tırmanıyor! Tahran'dan tehditlere rest: Çıkarlarınızı ve üslerini hedef alırız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.05.2025 23:53 Güncelleme: 05.05.2025 00:19
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ABD-İsrail-İran gerilimi tırmanıyor! Tahran’dan tehditlere rest: Çıkarlarınızı ve üslerini hedef alırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın  İran'a yönelik nükleer anlaşma konusundaki tehditleri sonrası İsrail'den de tehdit geldi. İsrail İran'a , Ben Gurion Havalimanı’na saldırı sonrası misillemede bulunacaklarını açıkladı. Peş peşe tehditlere ilişkin Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran tarafından yapılan açıklamada ABD ve İsrail’in saldırı tehditlerine tepki gösterildi. ABD veya İsrail tarafından İran’a yönelik bir saldırı olması durumunda güçlü bir şekilde karşılık verileceği belirtilen açıklamada 'Onların çıkarlarını, üslerini ve güçlerini nerede olursa olsun, ne zaman gerekli görürsek hedef alacağız.' denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda askeri seçeneklere başvurabileceklerini ve bu süreçte İsrail'in de yer alacağını açıklamıştı. Trump, askeri müdahaleye İsrail'in öncülük edebileceğini belirterek, "Hiç kimse bizi yönlendiremez, ne yapmak istiyorsak onu yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

İRAN'A ABD VE İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ise Yemen'deki İran destekli Husilerin bugün İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na saldırı düzenlemesi sonrası İran'a misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

"TEHDİT ETMEMENİZ GEREKTİĞİNİ ANLAYACAKSINIZ"

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD ve İsrail'in saldırı tehditlerine sert tepki gösterdi. Nasırzade, "Ne yazık ki ABD'li yetkililer bir yandan dürüst olduklarını ve müzakere etmek istediklerini ifade ederken diğer yandan ise sürekli ve çeşitli yollarla İran'ı saldırıyla tehdit ediyorlar" dedi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

Yetkililerin süreci akıllıca yönettiğini ve bu konunun kendi görev alanına girmediğini belirten Nasırzade, "Tehditkar açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililere özellikle savunma bakanına tavsiyem, İran'ın 40 yılı aşkın tarihini incelemeleridir. Eğer incelerlerse, İran ile tehdit diliyle konuşulmaması gerektiğini anlayacaklardır" dedi.

NET MESAJ: ÜSLERİNİZİ VE ÇIKARLARINIZI HEDEF ALIRIZ

İran'ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmadığını vurgulayan Nasırzade, "İran, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir savaşı başlatan taraf olmayacak. Eğer ABD veya İsrail tarafından İran'a yönelik bir saldırı olursa ya da bir savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onların çıkarlarını, üslerini ve güçlerini nerede olursa olsun, ne zaman gerekli görürsek hedef alacağız. Savunma Bakanlığı da bu amaçla, silahlı kuvvetlerimizin kara, hava ve deniz alanlarında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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ABD-İsrail-İran gerilimi tırmanıyor! Tahran’dan tehditlere rest: Çıkarlarınızı ve üslerini hedef alırız ABD-İsrail-İran gerilimi tırmanıyor! Tahran’dan tehditlere rest: Çıkarlarınızı ve üslerini hedef alırız ABD-İsrail-İran gerilimi tırmanıyor! Tahran’dan tehditlere rest: Çıkarlarınızı ve üslerini hedef alırız
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