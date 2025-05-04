Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde sadece 3 günlük yakıt kaldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından "acil koduyla" yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, yakıtın hastanelere ulaştırılması için çalışan uluslararası ve BM kuruluşlarının, yakıt depolarına erişimini engelliyor. Gerekçe olarak bu bölgelerin 'kırmızı alanlar' içinde yer aldığı öne sürülüyor." ifadelerine yer verildi.



Gazze'deki hastanelerin hayati birimlerini çalıştırmak için jeneratörlere bağımlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hastanelerde mevcut olan yakıt miktarı sadece 3 gün yetecek düzeydedir." denildi.

SAĞIR ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI



Hastanelerin çalışabilmesi için yakıtın ulaştırılmasının engellenmesinin, sağlık merkezlerinin tamamen durmasına neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapılarak. sağlık sisteminin çöküşünü engellemek için yakıt tedarikinin derhal sağlanması gerektiği vurgulandı.



Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "Gazze Şeridi'ndeki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda. Eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını duyurmuştu.

GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİN TAMAMI YARDIMA MUHTAÇ



İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye yönelik tüm geçiş noktalarını kapatmış, insani yardım ve yakıt girişini engellemişti. Devam eden soykırım nedeniyle bölgede yaşayan 2,4 milyon Filistinlinin tamamı yardımlara bağımlı hale geldi.



BM ve uluslararası kuruluşlara göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de nüfusun yüzde 90'ından fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı; çoğu defalarca yerinden edildi, kalabalık sığınaklarda ya da açık alanlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum, hastalık ve salgınların da hızla yayılmasına yol açtı.

170 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ



ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarla çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bini aşkın Filistinli öldü veya yaralandı, 11 binden fazla kişi ise hala kayıp durumda.