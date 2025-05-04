BM: Gazze’de eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşanıyor

UNRWA, X platformundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.



"Gazze Şeridi'ndeki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda" ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail'in uyguladığı "tam ablukanın" 9. haftasına girilmesiyle birlikte bu insani felaketin daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmasının önüne geçmek için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği kaydedildi.



UNRWA ayrıca bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini de bir kez daha vurguladı.

"SESSİZCE DAHA FAZLA ÇOCUK VE KADIN ÖLÜYOR"



UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 2 Mayıs'ta, İsrail ablukasının "sessizce her gün daha fazla çocuk ve kadını öldürdüğünü" belirtmişti.



Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, abluka nedeniyle bölgenin "açlığın ileri bir evresine" geçtiğini kaydetmişti.

GAZZELİLERİN TAMAMI İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ



İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye yönelik tüm geçiş noktalarını kapatmış, insani yardım ve yakıt girişini engellemişti. Devam eden soykırım nedeniyle bölgede yaşayan 2,4 milyon Filistinlinin tamamı yardımlara bağımlı hale geldi.



BM ve uluslararası kuruluşlara göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de nüfusun yüzde 90'ından fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı; çoğu defalarca yerinden edildi, kalabalık sığınaklarda ya da açık alanlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum, hastalık ve salgınların da hızla yayılmasına yol açtı.

170 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ



ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarla çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bini aşkın Filistinli öldü veya yaralandı, 11 binden fazla kişi ise hala kayıp durumda.