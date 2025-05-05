Romanya’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu George Simion önde tamamlandı

Romanya'da aşırı sağcı partinin adayı George Simion (Financial Times)

AŞIRI SAĞCI PARTİNİN ADAYI YARIŞI ÖNDE TAMAMLADI

Seçimin ilk turunu birinci sırada tamamlayan George Simion, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sisteme bağlı TV kanallarının yansıttığından çok daha öte, olağanüstü bir sonuca doğru ilerliyoruz. Bu kanallar zehir saçtı, insanları böldü ve söylediklerimin hepsini çarpıttı" diye konuştu.



Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesine karşı çıkan ve Brüksel'in politikalarını eleştiren bir siyasetçi olarak öne çıkan Simion, Ukrayna'daki savaşa müzakere yoluyla bir çözüm bulunması yönünde çağrılarda bulunuyor. 2024 yılında Ukrayna karşıtı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Ukrayna'ya girişi yasaklanan Romanyalı politikacı, bunlara rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir savaş suçlusu olarak tanımlamış olmasıyla biliniyor. Simion, NATO'yu desteklemekle beraber, Romanya'nın rolünün müdahaleci değil savunmacı olması gerektiğini savunuyor.



Romanya Daimi Seçim Otoritesi, seçimlere katılımın yaklaşık yüzde 53 oranında gerçekleştiğini ve yaklaşık 9,5 milyon seçmenin oy kullandığını açıkladı. Bu sonuçlar çerçevesinde Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek ikinci turda, seçimi ikinci sırada tamamlayan adayla yarışacak.



Romanya'da cumhurbaşkanları 5 yıl görev yapıyor ve bu görev, ülkenin ulusal güvenliği ve dış politikasına yön veren önemli yetkiler barındırıyor.