ABD-İran gerilimi Yemen üzerinden tırmanıyor! Tahran Husilere ’manevi desteğini’ çekiyor mu?

ABD'nin 19 Nisan'da Yemen'e yönelik füze saldırılarını artırmasının ardından İran destekli Husiler'de misilleme yaparak ABD'ye ait İHA ve uçak gemilerini vurduğunu açıkladı. Orta Doğu'da ABD ve Husiler arasında gerilim tırmanırken Yemen'deki saldırılar Tahran'da nasıl yankı buluyor? İran'da ABD ile nükleer müzakereler ve Yemen'e yönelik saldırılar ülke medyasında ne düzeyde ele alınıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'ın başkenti Tahran'dan son durumu aktardı.

ABD–İRAN GERGİNLİĞİ YEMEN ÜZERİNDEN TIRMANIYOR

ABD'nin, İran'ı Yemen'deki direniş gruplarını müzakere masasına getirmeye çalıştığını belirten Ekber Karabağ, Tahran'ın "manevi destek" dediği gruplara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıları, ülke medyasında geniş yer bulmazken, İran cephesi tüm dikkatini nükleer meseleler üzerine yoğunlaştırmış durumda. Washington, yalnızca Husiler değil, Hizbullah ve İran'ın "direniş grubu" olarak tanımladığı yapıların tamamını müzakere masasına getirmek istedi. Ancak Tahran bu öneriyi kesin bir dille reddetti.