Netanyahu’dan yargıya emir: Ronen Bar görevini ne zaman bırakacak?

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, Ronen Bar'a görevini "ne zaman bırakacağını" açıklamasına yönelik emir vermesini istediği kaydedildi.

NET TARİH BELİRTMEMİŞTİ

Bar, 21 Nisan Pazartesi günü mahkemeye sunduğu yazılı ifadesinde, ilerideki bir tarihte görevinden istifa etmeyi planladığını ifade ederek, net bir tarih belirtmemişti.

Netanyahu, geçen ay görüştüğü Şin-Bet Direktörü Bar'a hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.