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Haberler Dünya Videoları Tahran'da nükleer müzakere ve Husiler'in Yemen'deki direnişi nasıl yankı buluyor?
Tahran’da nükleer müzakere ve Husiler’in Yemen’deki direnişi nasıl yankı buluyor?

Tahran'da nükleer müzakere ve Husiler'in Yemen'deki direnişi nasıl yankı buluyor?

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Giriş: 23.04.2025 03:03
ABD'nin 19 Nisan'da Yemen'e yönelik füze saldırılarını artırmasının ardından İran destekli Husiler'de misilleme yaparak ABD'ye ait İHA ve uçak gemilerini vurduğunu açıkladı. ABD ve Husiler arasında gerilim tırmanırken Yemen'deki saldırılar Tahran'da nasıl yankı buluyor? İran'da ABD ile nükleer müzakereler ve Yemen'e yönelik saldırılar ülke medyasında ne düzeyde ele alınıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'ın başkenti Tahran'dan son durumu aktardı.
Tahran’da nükleer müzakere ve Husiler’in Yemen’deki direnişi nasıl yankı buluyor?
Tahran’da nükleer müzakere ve Husiler’in Yemen’deki direnişi nasıl yankı buluyor?
Tahran'da nükleer müzakere ve Husiler'in Yemen'deki direnişi nasıl yankı buluyor?
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