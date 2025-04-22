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Husiler'den ABD'nin saldırısına misilleme: İHA düşürüldü 2 uçak gemisi hedef alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.04.2025 00:08 Güncelleme: 23.04.2025 01:07
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Husiler’den ABD’nin saldırısına misilleme: İHA düşürüldü 2 uçak gemisi hedef alındı

ABD, Yemen'e yönelik önceki gün saldırılarının şiddetini arttırırken İran destekli Husiler'den misilleme peş peşe geldi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada Hacce sahili üzerinden ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdüklerini ve 2 uçak gemisinin hedef alındığı belirtti. Seri, Nisan ayından bu yana 7, saldırıların başladığı günden bu yana ise 20 İHA'nın vurulduğunu açıkladı.

ABD askerinin 19 Nisan'da Yemen'in Sada ve Hudeyde kentlerine düzenlediği hava saldırısının ardından Husiler, ABD'ye yönelik saldırılarını arttırdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamasında Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ili sahili üzerinde karadan havaya füzeyle ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdüklerini söyledi.

HUSİLER ABD'YE AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜ

Nisan ayında düşürülen ABD'ye ait İHA'ların sayısının 7'ye çıktığını belirten Seri, saldırıların başlangıcından bu yana düşürdükleri İHA sayısının 20'ye yükseldiğini aktardı.

Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD donanmasına ait "Truman" ve "Carl Vinson" uçak gemilerini "çok sayıda seyir füzesi ve İHA" ile hedef aldıklarını belirtti.

Husiler'den yapılan açıklamada ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. (AA) Husiler'den yapılan açıklamada ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. (AA)

ABD BİR DİZİ HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının Hudeyde'ye bağlı Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD'nin Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine bağlı Al Salim bölgesine de ABD'nin 4 saldırı düzenlediği kaydedildi.

ABD saldırılarının can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

TRUMP'TAN YEMEN'E BÜYÜK BİR SALDIRI TALİMATI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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