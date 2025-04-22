Husiler’den ABD’nin saldırısına misilleme: İHA düşürüldü 2 uçak gemisi hedef alındı

Husiler'den yapılan açıklamada ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. (AA)

ABD BİR DİZİ HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının Hudeyde'ye bağlı Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD'nin Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine bağlı Al Salim bölgesine de ABD'nin 4 saldırı düzenlediği kaydedildi.

ABD saldırılarının can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

TRUMP'TAN YEMEN'E BÜYÜK BİR SALDIRI TALİMATI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.