Türk-Amerikan ilişkileri için "pozitif dönem" vurgusu! ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey A Haber'e konuştu: ABD, Suriye’de asker tutmaya devam edecek

Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten ve Washington'ın Suriye politikalarının arkasındaki isimlerden biri olan James Jeffrey, "ABD, Suriye'den çekilmiyor, bölgede kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Şam'daki yeni hükümete yönelik Suriye politikamızın ne olduğu, ABD askeri gücü ve diğer sorular henüz net değil. ABD bölgeden kısmi şekilde çekiliyor. Bunun ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki genel varlığına ve bildiğimiz kadarıyla Güneydoğu'daki El-Tanf'a da hiçbir etkisi olmayacak."

"Peki ABD için önemli olan DEAŞ'a karşı mücadelemiz üzerinde bir etkisi olacak mı? Bu şu anda tam bir çekilme değil. ABD'nin Suriye'de hâlâ askeri birlikleri var. Şu anda tam bir çekilme söz konusu değil."

"ABD'nin tüm askerleri çekme konusunda tereddütlü olacağını düşünüyorum çünkü ABD, Ortadoğu'daki güvenliğin ve Suriye'yi de kapsayan DEAŞ, İran'dan, PKK'dan Türkiye'ye, Hizbullah'tan İsrail'e kadar tehditlerin önemli bir bölgesel istikrar sorunu olmaya devam ettiğini anlıyor. Suriye bölgenin geleceği için merkezi öneme sahip." ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, A Haber’e konuştu

"TRUMP ASKER BULUNDURMAYA KARAR VERDİ"

"Başkan Trump o zamanlar (2018), hatta aslında iki ay sonra Şubat 2019'da ve ardından Ekim 2019'da Kuzeydoğu Suriye'ye yapılan Türk Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra asker bulundurmaya karar verdi."

"Sebep kısmen yenilmiş DEAŞ'ın yenilmiş kalmasını sağlamaktı ancak ayrıca Trump, Suriye'de Esad, Rusya ve İran'a baskı yapmak gibi daha büyük sorunların olduğunu ve asker varlığını gerektirdiğini anlamıştı."

"Şimdi Esad rejiminin ve İranlıların ayrılmasıyla bu durum değişti ancak ABD, dışarıdan gördüğüm kadarıyla, böylesine değişken koşullar altında Suriye'deki durumu değiştirmek için ani adımlar atmak istemiyor."

"Bu nedenle şu an için bunun tamamen bir geri çekilme olduğunu düşünmüyorum."

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, A Haber’e konuştu

"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ POZİTİF BİR DÖNEMDE"

"Türk-Amerikan ilişkileri iyi durumda. Her şeyden önce iki başkan birbirini anlıyor."

"İkinci olarak, istikrarlı bir Orta Doğu, istikrarlı bir Kafkasya, Karadeniz bölgesi ve NATO görmek ve mümkünse Ukrayna'da Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını koruyan bir ateşkes sağlamak konusunda ortak çıkarlar var. Yani hemen hemen her konuda hemfikirler."

"Türkiye de tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi İran konusunda çok endişeli. Elbette bazı gerginliklerin yaşandığı tek alan Türkiye'nin Hamas'ın en azından siyasi kanadına verdiği destek. Ancak bu önemli bir mesele değil."

"SAVUNMA İŞBİRLİĞİNDE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN KONULAR VAR"

"Savunma işbirliğimizde çözülmesi gereken konular var, özellikle de Türkiye'nin F-35'ler konusundaki talebi. Diplomatik gelişmelerin normal seyrinde ilerleyeceğine inanıyorum. Özellikle Trump, Suriye'de önemli bir rol oynamasını beklediğini söyledi, ki Türkiye de bunu yapıyor."