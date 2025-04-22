Yemen’deki Husiler 4 hava saldırısı düzenledi

Husilere ait El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Haberde, Sana'nın El-Hısn ilçesine bağlı Hurub köyüne ve Marib'in Meczer ilçesine 4 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.Kanalın daha önceki haberinde, ABD uçaklarının, Hudeyde'ye bağlı Et-Tuheyta ilçesine 25, Marib'in Meczer ilçesine ise 2 saldırı düzenlediği bilgisi paylaşılmıştı.Saldırılar sonrası can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.ABD'den saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Husiler, dün yaptığı açıklamada, ABD savaş uçaklarının pazar akşamı Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını bildirmişti.Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.