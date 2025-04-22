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Beyaz Saray tarih verdi! Trump Orta Doğu turuna çıkıyor | Listede Türkiye var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 23:35 Güncelleme: 23.04.2025 00:09
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Beyaz Saray tarih verdi! Trump Orta Doğu turuna çıkıyor | Listede Türkiye var mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunun tarihi netleşti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen Orta Doğu turunun tarihi netleşti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

LİSTE DE TÜRKİYE VAR MI?
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretler hakkında detay verilmedi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Geçtiğimiz gün Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" sorusuna, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir" cevabını verdi. Leavitt, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim" dedi.

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Beyaz Saray tarih verdi! Trump Orta Doğu turuna çıkıyor | Listede Türkiye var mı? Beyaz Saray tarih verdi! Trump Orta Doğu turuna çıkıyor | Listede Türkiye var mı? Beyaz Saray tarih verdi! Trump Orta Doğu turuna çıkıyor | Listede Türkiye var mı?
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