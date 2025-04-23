Bakanlıktan Jammu Keşmir’deki terör saldırısına kınama

Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da teröristlerin hedef aldığı alanda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

"BU MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde bugün (22 Nisan) sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.