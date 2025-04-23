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Husiler ABD’ye ait İHA’yı düşürdü: O anlar saniye saniye paylaşıldı

Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü: O anlar saniye saniye paylaşıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 01:07
İran destekli Husiler, ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamasında ABD ordusuna ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini ve iki savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Düşürülme anı ise basına paylaşıldı.
Husiler ABD’ye ait İHA’yı düşürdü: O anlar saniye saniye paylaşıldı
Husiler ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
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