ABD Savunma Bakanı Hegseth'e "Signal" soruşturması: Yemen saldırısı detayları sızdı mı?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, 15 Mart'ta Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik düzenlenen askeri operasyonun bazı hassas detaylarını özel bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı öne sürüldü. Aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da bulunduğu grubun, şifreli olmasına rağmen güvenli kabul edilmediği bildirildi.

New York Times'ın dört kaynağa dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanı Hegseth, ABD ordusunun Yemen'deki operasyonunda görev alacak "F/A-18 Hornet" tipi savaş uçaklarının kalkış saatleri de dahil olmak üzere hassas bilgileri Signal üzerinden paylaştı. Haberde, söz konusu mesajların, aynı gün yanlışlıkla gruba eklenen The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg tarafından da görüldüğü belirtildi.

İddiaya göre Hegseth, kişisel telefonu üzerinden kurduğu grubu idari işler ve planlamalar amacıyla kullanıyordu. Ancak kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin Pentagon'da görevli olmasına rağmen operasyonel detaylara erişim yetkileri konusunda belirsizlik bulunuyor.

NYT'ye konuşan kaynaklardan biri, Hegseth'in yardımcılarının kendisini daha önce bu tür operasyonel detayları bu platformda paylaşmaması konusunda uyardığını aktardı.

Söz konusu iddialar üzerine Pentagon Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins tarafından resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmayan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Hegseth ise iddiaları reddederek, gazeteci Jeffrey Goldberg'in herhangi bir saldırı planına erişmediğini ve medyanın "aldatmacalara" alet olduğunu öne sürdü.