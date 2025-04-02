ABD'de büyük güvenlik açığı! Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'dan bir skandal daha: Askeri bilgileri şahsi e posta hesabından gönderdi
ABD son zamanlarda üst düzey yetkililerin sebep olduğu güvenlik açıklarıyla çalkalanıyor. Signalgate ve Pentagon sızıntı belgesi skandallarının ardından Amerikan basını Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın önemli askeri bilgileri kişisel e posta hesabından gönderdiğini iddia etti. Buna göre Waltz ve kıdemli bir yardımcısı, devam eden bir çatışmaya ilişkin askeri pozisyonlar ve güçlü silah sistemleriyle ilgili teknik konuşmaları Gmail üzerinden yaptı. Peki maillerde hangi bilgiler yer aldı? İşte Washington yönetimindeki yeni güvenlik krizine ilişkin detaylar...
Geçtiğimiz hafta ABD, Yemen saldırlılarını planladığı Sginalgate üzerinden gazeteci Jeffrey Goldberg'in sohbet grubuna eklenmesiyle çalkalanmıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Yardımcısı JD Vance gibi üst düzey sismlerin de içinde bulunduğu sohbet zincirindeki konuşmaların Goldberg tarafından yayınlanmasından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz sorumlu tutulmuştu.
Sonraki günlerde ise Savunma Bakanı Hegseth'in imzasını taşıyan gizli bir Pentagon belgesi açığa çıkarılmış, belgede ABD için öncelikli tehdidin Çin olduğu ve Tayvan'ın bu tehdide karşılık hayati bir önem taşıdığı ortaya çıkmıştı.
Başkan Donald Trump'ın kabinesi, güvenlik açığına bir yenisini daha ekledi.
ABD merkezli The Washington Post'ıun haberine göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ekibi, hassas askeri bilgiler de dahil olmak üzere devlet işlerini kişisel Gmail hesapları üzerinden yürüttü.
DİKKATSİZLİĞİN EN YENİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ
Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'e kıyasla çok daha az güvenli olan Gmail'in kullanılması, halihazırda Yemen'deki askeri operasyonlarla ilgili bir grup sohbetine yanlışlıkla bir gazetecinin dahil edilmesi nedeniyle eleştirilen ülke önderlerinin veri güvenliği konusunda ne kadar dikkatsiz olduğunu gösteren en yeni örneklerden biri olarak dikkat çekti.
WALTZ GMAİL HESABI ÜZERİNDEN NE GÖNDERDİ?
The Post'un incelediği e-postalara göre, Waltz'un önde gelen bir yardımcısı, hassas askeri pozisyonlar ve güçlü silah sistemleriyle ilgili oldukça teknik tartışmalar için ticari e-posta hizmetini kullandı Yetkili, bu yazışmalar sırasında Gmail kullanırken, diğer devlet kurumlarından meslektaşları resmi devlet hesaplarıyla iletişime geçti.
Yetkililere göre Waltz, Gmail hesabına daha az hassas ancak istismar edilebilir bilgiler, örneğin programı ve diğer çalışma belgeleri de gönderdi. Waltz'ın zaman zaman takviminden bilgiler kopyalıp Signal'e yapıştırarak toplantı ve görüşmeleri organize ettiği belirtildi.
GÜVENLİK RİSKİ NE?
Uzmanlara göre, kişisel e-postaların kullanımı, sınıflandırılmamış bilgiler için bile risk taşıyor, çünkü yabancı istihbarat servisleri, özellikle ulusal güvenlik danışmanı gibi üst düzey yetkililerin iletişimlerine ve takvimlerine büyük önem veriyor.
Ayrıca kışisel e-posta kullanımının, siber saldırılara, kimlik avı girişimlerine ve diğer dijital tehditlere açık olduğu belirtiliyor.
ULUSAL GÜVENLİK SÖZCÜSÜ WALTZ'U BÖYLE SAVUNDU
Ulusal Güvenlik Sözcüsü Brian Hughes, Waltz'ın kişisel e-postasını söz konusu şekilde kullandığına dair herhangi bir kanıt görmediğini öne sürdü. Hughes, eski bağlantılardan gelen işle ilgili e-postaların resmi devlet hesabına da gönderildiğini ve federal arşiv yasalarına uyulduğunu belirtti. Hughes ayrıca, Waltz'ın asla açık hesaplardan gizli bilgi göndermediğini vurguladı.
SAVUNMA BAKANI KENDİ ASKERLERİNİ ELE VERMİŞTİ
Ulusal güvenlik uzmanları, söz konusu Signal sohbetinde gizli bilgilerin paylaşılmadığı yönündeki yönetim açıklamaları karşısında endişelerini dile getirdi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu sohbette, Trump yönetiminin Yemen'deki Husilere yönelik Mart ayında düzenlediği sınırlı saldırıların zamanlaması ve silah sistemleriyle ilgili detayları paylaştı. Bu bilgiler, görevdeki ABD askerlerini riske atabilecek hassas askeri planların ifşa edilmesine neden olmuştu.
TRUMP: YAŞANANLAR SİYASİ BİR SALDIRI, CADI AVI
Trump, yaşananları siyasi bir saldırı olarak değerlendirerek skandala ilişkin tartışmaları reddetti ve "Sahte haberler ve cadı avları nedeniyle insanları işten çıkarmam." dedi.
Hughes da, "Mike, Başkan Trump'ın takdirine bağlı olarak görev yapıyor ve Başkan bu hafta birkaç kez Ulusal Güvenlik Danışmanı'na desteğini dile getirdi." diye ekledi.
WALTZ TRUMP İÇİN "ASKER KAÇAĞI" DEMİŞTİ
Olay, Demokratlar tarafından bir yetkinlik eksikliği göstergesi olarak eleştirilirken, Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'ı destekleyen kesimleri, Waltz'ın eski bir George W. Bush yanlısı olduğunu öne sürerek ona yönelik eleştirilerde bulundu. 2016 yılında Trump'ı bir "asker kaçağı" olarak eleştiren bir videosu yeniden gündeme getirildi.
Yetkililere göre, Waltz'ın görevde kalmasının en büyük nedeni, Trump'ın gazeteci Jeffrey Goldberg'e karşı koz vermek istememesi oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Val Kilmer kimdir, neden öldü? Batman'in yıldızı Val Kilmer kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı filmler...
- 1000 TL emekli ikramiyesi bugün yatar mı? SGK SSK-BAĞKUR ödeme günleri belli oldu mu?
- 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan’da okullar açık mı, yarım gün mü?
- YKS-2025 ne zaman? ÖSYM AYT-YDT-TYT sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?
- Meteoroloji CANLI | Sel, fırtına ve toz taşınımı Türkiye'yi sardı! 15 günlük uyarı geldi: İstanbul, Aydın, İzmir...
- LGS başvuru takvimi 2025 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek?
- Kişilik Testi: Hayatınızın en büyük engeli seçtiğiniz kapının arkasında
- Şimal Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak evli mi, ne iş yapıyor?
- Nikah tarihini alanlara güzel haber! Evleneceklere beyaz eşya ve mobilyada indirim başlıyor
- Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Bugün eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?
- CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş