ABD’de büyük güvenlik açığı! Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz’dan bir skandal daha: Askeri bilgileri şahsi e posta hesabından gönderdi

Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Savunma Bakanı Pete Hegseth (AFP)

Sonraki günlerde ise Savunma Bakanı Hegseth'in imzasını taşıyan gizli bir Pentagon belgesi açığa çıkarılmış, belgede ABD için öncelikli tehdidin Çin olduğu ve Tayvan'ın bu tehdide karşılık hayati bir önem taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Başkan Donald Trump'ın kabinesi, güvenlik açığına bir yenisini daha ekledi.

ABD merkezli The Washington Post'ıun haberine göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ekibi, hassas askeri bilgiler de dahil olmak üzere devlet işlerini kişisel Gmail hesapları üzerinden yürüttü.