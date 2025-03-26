ABD’deki istihbarat skandalında yeni gelişme! Gazeteci Jeffrey Goldberg’ten peş peşe ifşa: Neler konuşuldu?

ABD geçtiğimiz gün yaşanan istihbarat skandalıyla çalkalanıyor.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance gibi üst düzey isimlerin Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırılarını Signal uygulaması üzerinden bir sohbet grubunda konuşması ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Sohbet grubuna yanlışlıkla eklenen The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in konuşulan mesajların bir kısmını paylaşmasının ardından skandal mesajlara üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden yalanlama gelmişti.

GOLDBERG: YALANLAMALAR BENİ TETİKLEDİ

Dergi, başlangıçta grup sohbetinin tüm ayrıntılarını yayınlamadı ve gizli bilgileri yayınlamak istemediğini söyledi. Ancak Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'i berbat bir gazeteci olarak nitelendirdi ve Goldberg'in bir dolandırıcı olduğunu söyledi.

Ardından Goldberg, Beyaz Saray'ın kendisine yalan söylediği yönündeki suçlamalarının, tüm yazışmaları yayınlama kararını tetiklediğini söyledi.