ABD'deki istihbarat skandalında yeni gelişme! Gazeteci Jeffrey Goldberg'ten peş peşe ifşa: Neler konuşuldu?
Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg, ABD'nin bu ayın başlarında Yemen'de düzenlediği saldırılar sırasında üst düzey Beyaz Saray yetkilileri arasındaki mesajların tamamını yayınladı. İşte çarpıcı mesajlar...
ABD geçtiğimiz gün yaşanan istihbarat skandalıyla çalkalanıyor.
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance gibi üst düzey isimlerin Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırılarını Signal uygulaması üzerinden bir sohbet grubunda konuşması ortalığı karıştırmaya devam ediyor.
Sohbet grubuna yanlışlıkla eklenen The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in konuşulan mesajların bir kısmını paylaşmasının ardından skandal mesajlara üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden yalanlama gelmişti.
GOLDBERG: YALANLAMALAR BENİ TETİKLEDİ
Dergi, başlangıçta grup sohbetinin tüm ayrıntılarını yayınlamadı ve gizli bilgileri yayınlamak istemediğini söyledi. Ancak Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'i berbat bir gazeteci olarak nitelendirdi ve Goldberg'in bir dolandırıcı olduğunu söyledi.
Ardından Goldberg, Beyaz Saray'ın kendisine yalan söylediği yönündeki suçlamalarının, tüm yazışmaları yayınlama kararını tetiklediğini söyledi.
YENİ YAZIŞMALARDA NE VAR?
Yeni yayınlanan mesajlarda Savunma Bakanı Pete Hegseth'in sohbette ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını gerçek zamanlı olarak anlattığı görülüyor.
"Trump'ın Danışmanlarının Signal'de Paylaştığı Saldırı Planları" başlıklı yeni Atlantic makalesinde, orijinal haberi yazan dergi editörü Jeffrey Goldberg'in de grup sohbetine eklendiğini açıkladığı belirtiliyor.
Yeni yazıda, metin alışverişlerine ilişkin kapsamlı ekran görüntüleri yer alıyor.
İŞTE İLK MESAJ
Sohbetin ilk mesajda yayımlanmayan bir bölümünde CIA Direktörü John Ratcliffe, ABD'nin saldırıya yardımcı olmak için "varlıklarını harekete geçirdiğini" ancak bir gecikmenin teşkilatın Yemen'deki çalışmalarını "olumsuz etkilemeyeceğini" belirtiyor ve şöyle devam ediyor:
"Ek süre, Husi liderliğine ilişkin haberlerin daha iyi başlangıç noktalarının belirlenmesi için kullanılacaktır"
YENİ SİLAHLAR, GÜNCELLEMELER...
Sohbetteki metin zinciri, 15 Mart'ta sabah 11:44'te ilk ABD savaş uçaklarının fırlatılmasından 31 dakika önce, Pete Hegseth'in gelen bir güncellemeyi duyurmasıyla başladı. Aşağıda silahlardan, hedeften ve hedefin konumundan bahsediliyor.
Kısa bir süre sonra gelen bir diğer metinde ise yeni silahlardan ve zamanlamalardan söz ediliyor.
Ardından, 13:48'de Mike Waltz'dan Yemen'deki ABD saldırısına ilişkin gerçek zamanlı istihbarat içeren bir mesaj geliyor.
Hegseth, aynı gün öğleden sonra saldırıların gece boyunca devam edeceğine dair bir güncelleme yayınlıyor.
İŞTE TÜM MESAJLAŞMALAR
Atlantic tarafından yayımlanan yeni mesajlar arasında en dikkat çekeni, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik füze ve drone saldırılarını anbean güncelleyerek aktaran mesajlar oldu.
Atlantic'e göre, daha önce yayımlanmamış Signal mesajlarının ilki, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından gönderildi.
Saat 11:44'te Hegseth, saldırı planlarının detaylarını içeren uzun bir mesaj paylaştı. İşte mesajın içeriği:
EKİP GÜNCELLEMESİ:
Şu anki durum (11:44): Hava koşulları uygun. CENTCOM (Merkez Komutanlık) ile az önce teyit ettik, operasyon için harekete geçiyoruz.
12:15: F-18 savaş uçakları havalanıyor (1. saldırı dalgası).
13:45: "Tetikleme Bazlı" F-18 ilk saldırı penceresi başlıyor (Hedefteki terörist bilinen konumunda, zamanında vurulması BEKLENİYOR – ayrıca, MQ-9 insansız hava araçları da havalanıyor).
14:10: Daha fazla F-18 kalkıyor (2. saldırı dalgası).
14:15: Saldırı dronları hedefe ulaşıyor (İLK BOMBALARIN KESİN OLARAK DÜŞECEĞİ AN – önceki "Tetikleme Bazlı" hedefler doğrultusunda).
15:36: F-18'lerin ikinci saldırısı başlıyor ve ilk deniz konuşlu Tomahawk füzeleri fırlatılıyor.
Takvim doğrultusunda gelişmeler takip edilecek.
Şu an operasyonel güvenlik açısından bir sorun yok.
Kahramanlarımıza başarılar diliyoruz.
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