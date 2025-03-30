ABD'de bir sızıntı belge krizi daha! İşte Trump'ın Çin'e karşı gizli savaş planı: Avrupa ve Orta Doğu'ya veda
ABD'de Donald Trump'ın başkanlığını yürüttüğü kabine, her geçen gün yeni bir krize imza atıyor. Yemen saldırılarının açığa çıktığı Signalgate skandalının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in imzasını taşıyan ve Trump'ın Çin ile 'olası bir savaşa' hazırlanma vizyonunu ortaya koyan gizli bir belge yayımlandı. Washington Post'un elde ettiği gizli Pentagon belgesine göre, ABD savunma S-stratejisi kökten değişiyor. Buna göre Avrupa ve Orta Doğu'ya veda eden Amerikan Ordusu için öncelikli tehdit Çin. Bu tehditle mücadelede ise Panama Kanalı, Tayvan ve Grönland hayati bir role sahip. İşte ABD'den sızan yeni belgedeki çarpıcı detaylar...
Washington Post'un ele geçirdiği gizli Pentagon belgesi, ABD'nin Çin ile olası bir savaşa hazırlanmak için askeri stratejisini yeniden şekillendirdiğini ortaya koydu. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in imzasını taşıyan ve "Gizli/Yabancı Uyruklulara Yasak" ibaresiyle işaretlenmiş olan bu belge, ABD'nin önceliklerini Tayvan'ı savunmak ve iç güvenliği güçlendirmek üzerine yoğunlaştırdığını gösteriyor.
PENTAGON'UN YENİ ÖNCELİĞİ: TAYVAN'I KORUMA
Belgeye göre ABD, Tayvan'ın Çin tarafından olası bir işgalini önlemeyi tek öncelik olarak belirliyor. Bunun için Hint-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmeye, denizaltılar, bombardıman uçakları, insansız gemiler ve özel kuvvetleri bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor. Ayrıca zırhlı ve yeraltı hedeflerini yok edebilecek bombalara yönelik yatırımları artırmayı planlıyor.
Ancak ilginç bir şekilde, Trump yönetimi Tayvan'ın kendi savunmasına daha fazla harcama yapmasını talep ediyor. ABD'nin yeni stratejisinde, Tayvan'ın askeri harcamalarını GSYİH'nın %10'una çıkarması gerektiği belirtiliyor. Bu oran, hem ABD'nin hem de NATO müttefiklerinin yaptığı harcamalardan çok daha yüksek.
AVRUPA VE ORTA DOĞU'YA VEDA MI?
Pentagon'un gizli belgesinde Avrupa, Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki ABD varlığının azaltılacağı ifade ediliyor. Buna göre, ABD Avrupa'daki müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını isteyecek ve NATO'nun yükünü hafifletecek.
Belgede, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını büyük ölçüde azaltarak Rusya'nın yarattığı tehdide karşı NATO'nun kendi kendini savunmasını bekleyeceği açıkça belirtiliyor. ABD'nin bu bölgede yalnızca nükleer caydırıcılık sağlayacağı vurgulanıyor. Ayrıca Orta Doğu'da da terörle mücadele stratejisi değişiyor; artık sadece ABD'ye doğrudan tehdit oluşturan gruplara karşı operasyonlar düzenlenecek.
GİZLİ BELGE, HERITAGE FOUNDATION'IN İZLERİNİ TAŞIYOR
Washington Post'un incelemesine göre, Pentagon'un bu yeni stratejisi, muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage Foundation tarafından 2024'te yayınlanan bir raporla neredeyse birebir örtüşüyor. Hatta bazı bölümler kelimesi kelimesine aynı.
Öyle ki, Heritage raporunun yazarlarından biri olan Alexander Velez-Green, şu anda Pentagon'un en üst düzey politika yetkilisi konumunda. Kongre kaynakları, Pentagon'un yeni stratejisinin Heritage raporundan büyük ölçüde ilham aldığını belirtiyor.
TRUMP: "GRÖNLAND'I ALMALIYIZ!"
Belgede ayrıca ABD'nin yakın çevresindeki stratejik bölgeleri koruma konusunda daha agresif bir tutum benimseyeceği ifade ediliyor. Trump yönetimi, Grönland, Panama Kanalı ve Güney Amerika'daki ABD çıkarlarını savunmak için askeri adımlar atabileceğini belirtiyor.
Nitekim Trump, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grönland'ı almalıyız" diyerek Danimarka ile gerilimi artırmıştı.
ABD, İÇ GÜVENLİĞİ ASKERİLEŞTİRİYOR MU?
Gizli belge, ABD ordusunun sadece dış tehditlerle değil, iç güvenlikle ilgili konularla da ilgileneceğini gösteriyor. Buna göre, Pentagon yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır güvenliği konularında daha aktif bir rol oynayacak. Normalde İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bu operasyonların artık Pentagon'un denetimine geçmesi planlanıyor.
ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ DAHA DA ALEVLENİYOR
Belgenin basına sızmasının ardından, Çin'den sert tepkiler geldi. Çin hükümeti, Tayvan'a yönelik artan ABD askeri desteğinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirterek, "Ateşle oynayanlar yanar" uyarısında bulundu.
Tayvan ise, ABD ile ilişkilerini güçlendirmek için savunma bütçesini artırma sözü verdi. Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, geçen hafta yaptığı açıklamada savunma harcamalarını GSYİH'nın %3'ünün üzerine çıkaracaklarını duyurdu. Ancak ABD'nin gerçekten Tayvan'ı koruyup korumayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.
ABD, ÇİN İLE ÇATIŞMAYA MI HAZIRLANIYOR?
Gizli Pentagon belgesi, Trump yönetiminin ABD askeri stratejisini tamamen Çin'e odakladığını ve diğer bölgelerdeki askeri varlığını büyük ölçüde azaltacağını gözler önüne seriyor. ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinden daha fazla sorumluluk almasını istemesi, NATO içinde gerginlik yaratabilirken, Tayvan konusunda alınan kararlar Çin ile çatışma riskini artırıyor.
Bu belgenin sızdırılması, ABD'nin yeni savunma stratejisini daha fazla tartışmaya açarken, önümüzdeki dönemde ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir kriz yaşanabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.
SIGNALGATE KRİZİ:
Amerikalı gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.
Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin bulunduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların paylaşıldığını açıklamıştı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı mesajlaşma zincirine katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.
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