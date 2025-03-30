ABD’de bir sızıntı belge krizi daha! İşte Trump’ın Çin’e karşı gizli savaş planı: Avrupa ve Orta Doğu’ya veda

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından 23 Mayıs 2024'te çekilen ve yayımlanan fotoğrafta, altta bir Tayvan firkateyninin, bilinmeyen bir konumda bir Çin donanması muhribini gölgelediği görülüyor. (AFP)

Ancak ilginç bir şekilde, Trump yönetimi Tayvan'ın kendi savunmasına daha fazla harcama yapmasını talep ediyor. ABD'nin yeni stratejisinde, Tayvan'ın askeri harcamalarını GSYİH'nın %10'una çıkarması gerektiği belirtiliyor. Bu oran, hem ABD'nin hem de NATO müttefiklerinin yaptığı harcamalardan çok daha yüksek.

AVRUPA VE ORTA DOĞU'YA VEDA MI?

Pentagon'un gizli belgesinde Avrupa, Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki ABD varlığının azaltılacağı ifade ediliyor. Buna göre, ABD Avrupa'daki müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını isteyecek ve NATO'nun yükünü hafifletecek.