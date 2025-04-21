Trump’tan “tarife” mesajı: Dünyanın ciddiyetimizi fark etmesi güzel

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı tarife uygulamalarına yönelik küresel tepkiyi değerlendirdi. Trump, dünya liderleri ve iş insanlarının tarifelerden muafiyet taleplerinde bulunmasının, ABD'nin kararlılığının anlaşıldığını gösterdiğini söyledi.

Truth Social hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Trump, "Dünyanın ciddi olduğumuzu bildiğini görmek güzel, çünkü biz ciddiyiz!" ifadelerini kullandı. 2 Nisan'da "kurtuluş günü" olarak duyurduğu yeni tarife politikalarının ardından birçok ülke lideri ve iş insanının kendisine ulaşarak muafiyet talep ettiğini belirtti.

ABD'nin onlarca yıllık ticaret politikalarındaki hataları düzeltmesinin kolay olmayacağını ifade eden Trump, ülke zenginliğinin yeniden inşası ve ticarette karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Trump, yatırımcılara da "Amerika'ya gelin, Amerika'da üretin" çağrısında bulundu.

KURTULUŞ GÜNÜ TARİFELERİ

Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da açıkladığı yeni tarife düzenlemelerine göre, temel gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Ancak diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve ticareti zorlaştıran engeller dikkate alınarak ülkeye özel oranlar getirileceği duyurulmuştu.

TRUMP'TAN GARCİA AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'nın medya ve Demokratlar tarafından masum biri gibi yansıtıldığını iddia ederek, Garcia'nın El Salvador merkezli çete üyesi olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, radikal Demokratlar ve bazı medya kuruluşlarının El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'yı kamuoyuna "masum biri" gibi sunmaya çalıştığını öne sürdü. Trump, Garcia'nın tehlikeli bir suç örgütü üyesi olduğunu hatırlatarak, bu algı operasyonunun Amerikan halkını yanıltmaya yönelik olduğunu savundu.

"GARCİA'YI ÇOK TATLI VE MASUM BİR İNSANMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Kilmar Abrego Garcia'nın "radikal sol" ve "sahte haber medyası" tarafından kamuoyuna yanlış bir şekilde tanıtıldığını ifade etti. Trump, "Kilmar Armando Abrego Garcia'yı çok tatlı ve masum bir insanmış gibi gösteriyorlar. Ancak bu tamamen, bariz ve tehlikeli bir yalan" dedi.

Trump, ABD'deki iki ayrı mahkemenin, Garcia'nın yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını ve MS-13 çetesine üye olduğunu tespit ettiğini vurgulayarak, sınır dışı kararının bu gerekçelere dayandığını belirtti.

İDARİ HATA!

Garcia, Trump yönetimi tarafından 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) gönderilmişti. Ancak Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), sınır dışı işleminin "idari bir hata" nedeniyle yapıldığını kabul etmişti. Maryland'deki federal yargıç Theodore D. Chuang, Garcia'nın sınır dışı edilmesini yasa dışı bulmuş ve geri getirilmesine hükmetmişti. Başka bir yargıç da Garcia'nın konumunun açıklanmasını ve derhal ABD'ye iadesini istemişti.

Trump ise mahkeme kararlarını eleştirerek, "Liberallerin ve ana akım medyanın suçluları korumaya takıntılı olması, Amerikan karşıtı bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın geri getirilmesi yönünde karar verme yetkisinin bulunmadığını savunarak hukuki mücadeleyi sürdürüyor.