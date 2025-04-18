ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya müzakere uyarısı! "Vazgeçeriz"
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmaya ilişkin konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, 'Eğer Rusya ya da Ukrayna tarafından biri bir şekilde işleri çok zorlaştırırsa, onlara diyeceğiz ki, 'Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız ve biz de bu işten vazgeçeceğiz' dedi.
ABD Başkanı Trump, Dr. Mehmet Öz'ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü olarak yemin ettiği törenin ardından basın mensuplarının Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Rusya-Ukrayna anlaşmasının günler içinde tamamlanması, aksi halde ABD'nin "önüne bakacağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Rusya ya da Ukrayna tarafından biri bir şekilde işleri çok zorlaştırırsa, onlara diyeceğiz ki, "Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız ve biz de bu işten vazgeçeceğiz" dedi.
"Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." diyen Trump, iki tarafın da anlaşmayı yapmak için adım atması gerektiği mesajını verdi.
ABD'nin Moskova ile Kiev'den beklentisinin ne olduğunu da söyleyen Trump, iki taraftan da barış anlaşması için bir "istek" görmesi gerektiğini ve bu isteği gördüğünü belirtti.
Trump, "Rusya-Ukrayna görüşmelerinden ne olması halinde tamamen çekilebileceklerine" ilişkin soruya karşılık, "Şu anda bunu söylemek istemem. Biz bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz." diye konuştu.
ABD Başkanı, "Rusya sizinle oynuyor mu?" sorusuna ise "Kimse benimle oynamıyor." yanıtını verdi.
"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN BURADAYIM"
Öte yandan Trump, İran ile doğrudan görüşmelerde ne durumda olduklarına ilişkin soru üzerine, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım." dedi.
İran'ın gelişmesini istediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran, nükleer silaha sahip olamaz; eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesinde bulundu.
"ÇİN İLE GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"
Diğer yandan Trump, Çin ile gümrük tarifeleri konusundaki görüşmelerin "gerçekten çok iyi" şekilde sürdüğünü dile getirdi.
Trump'ın konuşmasına devam ettiği sırada Oval Ofis'te bulunan genç bir kadının baygınlık geçirerek yere düşmesi üzerine salonda bulunan basın mensuplarının dışarı çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.
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