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Suriye'de sıcak saatler! ABD 3 askeri noktayı boşalttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.04.2025 18:27
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Suriye’de sıcak saatler! ABD 3 askeri noktayı boşalttı

Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki sahalarda bulunan küçük ölçekli 3 askeri noktayı boşalttı.Bu kapsamda Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.

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Suriye’de sıcak saatler! ABD 3 askeri noktayı boşalttı Suriye’de sıcak saatler! ABD 3 askeri noktayı boşalttı Suriye’de sıcak saatler! ABD 3 askeri noktayı boşalttı
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