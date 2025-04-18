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ABD'den "Şam'a saldırı" uyarısı! "Hemen Suriye'den çıkın"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 22:34 Güncelleme: 18.04.2025 23:29
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ABD’den Şam’a saldırı uyarısı! Hemen Suriye’den çıkın

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam'a saldırı olabileceğine dikkat çekti. Bakanlık, vatandaşlarını 'Suriye'nin hiçbir bölgesi güvenli sayılmamalı. Hemen Suriye'den çıkın' ifadeleriyle uyardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açılamada, 'Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir.' ifadelerine yer verdi.

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Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam'a saldırı uyarısında bulunarak vatandaşlarına "hemen Suriye'den çıkın" ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ŞAM'DA HER AN SALDIRI OLABİLİR
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir." ifadelerine yer verdi.

ABD’den Şam’a saldırı uyarısı! Hemen Suriye’den çıkın

Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan aktardı. Sapmaz, "Bu seyahat uyarısının dozunun oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Buna kısa bir şekilde değinmek istiyorum:. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki: Amerika Birleşik Devletleri seyahat uyarısı seviye dört. Bu uyarı terörizm iç karışıklık kaçırma, lehine alma, silahlı çatışma, ve haksız tutuklama gibi önemli riskler nedeniyle yürürlüğe kalmakta devam ediyor. Suriye'nin hiçbir yeri şiddette güvende sayılmamalıdır. Bakanlık ABD vatandaşlarına teröristlerin Suriye'de kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamaya devam ettiğini hatırlatıyor. Çok az ve hiç uyarı yapmadan saldırılar düzenleyebilir. Kamu etkinliklerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadethaneleri, Okulları, parkları ve alışverişleri toplu taşıma sistemleri, ve kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilirler. Saldırı yöntemleri bireysel saldırılar silahlı kişiler patlayıcı cihazlar kullanımı gibi yöntemi içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Ve devam ediyor 2012 yılında ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin kapatıldığını belirtiliyor. Gerekli telefonlar verilmiş. Ama dozu çok yüksek. Ben şuna gelmek istiyorum. Bir istihbaratla yapılmış olan bir açıklama olarak değerlendiririm. Saldırıların tüm seçenekleri sıralanmış. O açıdan daha önceki yayınlarımızda da hep çizdim şu anda ABD Trump, Türkiye'deki deyimi ile derin devlet dediğimiz bir yapıyla şu anda savaşıyor. En son Trump'a düzenlenen suikastı hatırlayacaksınız kıl payı oradan kurtulmuştu. Şu andaki bu aşama yönelik bir uyarının özellikle Temsilciler Meclisi'nde bulunan iki cumhuriyetçi üyelerinin Şam'da bulunduğu bir dönemde sokaklarda ellerini kollarını ceplerine sokarak rahat bir şekilde dolaşmış olması birilerine rahatsız etmiş olabilir diye düşünüyorum. Dört seneyi Donald Trump çıkartabilir mi çıkartamaz mı? Ona şüpheyle bakıyorum. Donald Trump geri gelmez şunu yaptı özellikle Amerika derin devletinin tüm kollarının uzandığı yerlere çok önemli atamalar yaptı. " dedi.

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ABD’den Şam’a saldırı uyarısı! Hemen Suriye’den çıkın ABD’den Şam’a saldırı uyarısı! Hemen Suriye’den çıkın ABD’den Şam’a saldırı uyarısı! Hemen Suriye’den çıkın

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