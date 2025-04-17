ABD Başkanı Trump'tan net mesaj: ABD vergilerle çok zengin olacak
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile başta gümrük tarifeleri olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ele almak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Meloni'yi kapıda karşılarken ikili ortak basın toplantısında konuştu. Trump, 'İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz. ABD vergilerle çok zengin olacak. Daha önce görülmemiş bir ülke kurmaya çalışıyoruz.' dedi. Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını belirterek, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Trump, eski Başkan Joe Biden yönetimini Ukrayna konusunda "zayıf ve geç kalmakla" suçlayarak, "Ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Putin ile bu meseleyi birçok kez görüştüm. Onun gözbebeği Ukrayna'ydı ama benim başkanlığımda saldırmazdı" dedi.
Ukrayna'daki savaşta her hafta binlerce kişinin öldüğünü ifade eden Trump, "Her hafta yaklaşık 2 bin 500 kişi ölüyor. Çoğu asker. Bu kayıpları önlemek zorundayız. Ölümlerin durmasını istiyoruz" dedi.
ABD-Ukrayna arasında değerli madenler anlaşmasının 24 Nisan'da imzalanabileceğini açıklayan Trump, "Ukrayna ile perşembe günü imzalanacağını tahmin ettiğim bir mineral anlaşmamız var. Yakında, gelecek Perşembe" ifadelerini kullandı. Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki güveni ve ekonomik bağları güçlendireceğini belirten Trump, aynı zamanda barış inisiyatifi için gerekli zeminin oluşmasına da katkı sağlayabileceğini söyledi. Trump, "Yakında bu konuda açıklama yapabiliriz. Eğer barışa ulaşabilirsek, bu sadece savaşın bitmesi değil, Batı'nın yeniden toparlanması anlamına gelir" dedi.
Düzensiz göç konusuna da değinen Trump, Avrupa'nın göç politikalarını "felaket" olarak nitelendirdi.
"Benden önce hiçbir başkan Çin'den tek kuruş almadı"
Çin'e yönelik gümrük vergilerine değinen Trump, "Benden önce hiçbir başkan Çin'den tek kuruş almadı. Biz Çin'den bugüne kadar 700 milyar dolar kazandık. Avrupa'ya, Meksika'ya ve Kanada'ya da fentanil ve zayıf sınırlar nedeniyle cezalar uyguladık. Şu anda milyarlarca dolar kazanıyoruz" dedi.
POWELL'E TEPKİ
Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını belirterek, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.
Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti.
Trump, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimlerini anımsatarak, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor." ifadesini kullandı.
Fed'dekilerin "akıllı" insanlar olmadığını öne süren Trump, Powell'ın "berbat" biri olduğunu kaydetti.
Powell'ın faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunan Trump, Avrupa'nın faiz indirimi yapmasıyla ABD'nin Avrupa karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.
Trump, ABD'de enflasyonun olmadığına işaret ederek, "Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay." dedi. ABD Başkanı Trump, "Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi Amerikan halkına gerçekten borçlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu. Trump, Powell'ın faiz oranlarını "bir noktada" düşüreceğini belirterek, Powell'ın üzerinde çok fazla siyasi baskı olacağını dile getirdi.
"UKRAYNA İLE NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASINI GELECEK HAFTA İMZALAYACAĞIM"
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdi.
Trump, Kiev ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda sona geldiklerini ifade ederek, "Bir mineral anlaşmamız var, sanırım önümüzdeki perşembe günü imzalanacak. Ukrayna'nın anlaşmaya uyacağını düşünüyoruz, bunu göreceğiz. Ama bu konuda bir anlaşmamız var." dedi.
Trump, Moskova'da Rusya tarafıyla yaptıkları görüşmelere atıfta bulunarak, bu hafta içinde Moskova'dan haber alacaklarını ifade etti.
ABD Başkanı, savaştan halen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sorumlu olup olmadığıyla ilgili soruya, "(Savaştan) Zelenskiy mi sorumlu bilmiyorum ama bu savaşın hiç başlamamış olması gerekirdi. Zelenskiy'yi suçlamıyorum, ancak pek de iyi bir iş yaptığını söyleyemem. Onun hayranı değilim." yanıtını verdi.
Savaşın başlamasından eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, artık bu savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ve kendisinin bunun için çalıştığını söyledi.
Trump, Ukrayna'nın bu süreçte avantajının daha az olduğunu belirterek, "Rusya çok daha büyük bir ülke, daha büyük bir askeri güç. Eğer akıllıysanız, bu koltukta oturan Biden'ı suçlayabileceğiniz savaşlara girmezdiniz." yorumunu yaptı.
Trump ayrıca, İtalya'nın Ukrayna konusunda barış misyonu görevinde yer alıp almayacağına ilişkin soruya karşılık da "Bu kararı İtalya vermek durumunda ama barış misyonları benim için her zaman iyidir. Barış misyonuna olumlu bakıyorum." dedi.
"UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİ BATI'NIN ONURUDUR"
İtalya Başbakanı Meloni, "Ukrayna'nın özgürlüğü için verilen mücadele, aynı zamanda Batı değerlerinin korunmasıdır. Diplomasiye alan açmalıyız. Barış ancak güven inşa edilirse sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Meloni, ayrıca Avrupa'da Ukrayna konusundaki tartışmalarda kararlılıkla barış inisiyatifini desteklediklerini söyleyerek, "Trump ile bu konuda vizyonumuz örtüşüyor. Aynı masadayız" ifadelerini kullandı.
"Batı'yı yeniden büyük yapmak" çağrısına yönelik eleştirilere değinen Meloni, bu ifadeyle siyasi değil, kültürel bir misyon kastettiğini belirterek, "Birileri bana Batı milliyetçisi olduğumu söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum ama ben Batı derken coğrafi değil, medeniyet temelinden söz ediyorum. Bu bir ortak değerler sistemidir. Bu yüzden buradayım: Batı'yı yeniden güçlü yapmak için" dedi.
"ORTAK MÜCADELE ALANLARIMIZ ÇOK GENİŞ"
Düzensiz göç konusuna değinen Meloni, "İtalya'nın kararlı göç politikası sayesinde Avrupa'da yeni bir döneme giriyoruz. Artık yalnızca göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi değil, menşe ve transit ülkelerle iş birliği ve geri dönüşler konuşuluyor. Avrupa Komisyonu da bu yönde yeni kurallar getirdi" dedi.
Savunma harcamaları konusuna değinen Meloni, "İtalya NATO'nun yüzde 2'lik harcama hedefini yerine getiriyor. Gerekirse daha da fazlası yapılabilir. Avrupa'nın güvenliğinin farkındayız" dedi.
"10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YOLDA"
Meloni, İtalyan şirketlerinin önümüzdeki yıllarda ABD'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım planladığını açıklayarak, "Enerji alanında LNG ve nükleer iş birlikleri öncelikli. İtalya'nın enerji çeşitliliğini artırmak istiyoruz. ABD ile bu alanda daha derin iş birliği kurmaya hazırız" dedi.
"BAŞKAN TRUMP'I İTALYA'DA AĞIRLAYACAK OLMAK BÜYÜK ONUR"
Meloni, Trump'ı İtalya'ya resmi bir ziyarete davet ettiğini ve Trump'ın bu daveti kabul ettiğini belirterek, "Başkan Trump'ı İtalya'da ağırlayacak olmak büyük onur. Bu ziyaret aynı zamanda Avrupa ile ABD arasındaki koordinasyonu da güçlendirecektir" dedi.
Meloni, 17 Nisan bugün ABD'nin başkenti Beyaz Saray'da Trump ile görüşüyor. Trump, Meloni'yi kapıda karşıladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.
Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.
Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti.
Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.
"ÇİN İLE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi.
Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.
"TRUMP'LA İŞ BİRLİĞİ İÇİN BURADAYIM"
İtalya Başbakanı Meloni, Trump ile iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Trump ile bir anlaşma yapabileceğimize inanıyorum. Avrupa Birliği adına konuşamam ama Başkan'ı İtalya'ya resmi bir ziyarete davet etmek istiyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı
- Mevduat hesaplarına faiz eklentisi yapıldı! 1 Milyon TL'nin bir aylık getiri tablosu hesaplandı
- Uğurlu auralarıyla çevresindekileri etkiliyor! Şans yıldızı bu burçların üzerinde parlıyor
- Resmen altın değerinde: Fiyatını duyan tarlasına koşuyor! Soğan salatalığı bırakıp bunu ekiyor
- Sahte çay tehlikesi! 10 dakikada çayınızın sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz!
- Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!
- Çamaşır makinesinde küf sorununa doğal ve etkili çözüm: İki malzemeyle tertemiz kapaklar
- 0 faizli kredi kampanyası! 75.000 TL hemen hesabınızda!
- Küflere veda edin! İşte çamaşır suyuna gerek kalmadan küfü yok eden 3 doğal yöntem!
- FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025
- Etkili ve kolay zayıflama yöntemi: 4:3 metodu! Şipşak kilo verdiriyor
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı