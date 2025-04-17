ABD Başkanı Trump’tan net mesaj: ABD vergilerle çok zengin olacak

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Trump, eski Başkan Joe Biden yönetimini Ukrayna konusunda "zayıf ve geç kalmakla" suçlayarak, "Ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Putin ile bu meseleyi birçok kez görüştüm. Onun gözbebeği Ukrayna'ydı ama benim başkanlığımda saldırmazdı" dedi.

Ukrayna'daki savaşta her hafta binlerce kişinin öldüğünü ifade eden Trump, "Her hafta yaklaşık 2 bin 500 kişi ölüyor. Çoğu asker. Bu kayıpları önlemek zorundayız. Ölümlerin durmasını istiyoruz" dedi.



ABD-Ukrayna arasında değerli madenler anlaşmasının 24 Nisan'da imzalanabileceğini açıklayan Trump, "Ukrayna ile perşembe günü imzalanacağını tahmin ettiğim bir mineral anlaşmamız var. Yakında, gelecek Perşembe" ifadelerini kullandı. Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki güveni ve ekonomik bağları güçlendireceğini belirten Trump, aynı zamanda barış inisiyatifi için gerekli zeminin oluşmasına da katkı sağlayabileceğini söyledi. Trump, "Yakında bu konuda açıklama yapabiliriz. Eğer barışa ulaşabilirsek, bu sadece savaşın bitmesi değil, Batı'nın yeniden toparlanması anlamına gelir" dedi.



Düzensiz göç konusuna da değinen Trump, Avrupa'nın göç politikalarını "felaket" olarak nitelendirdi.

(Foto: AA)

"Benden önce hiçbir başkan Çin'den tek kuruş almadı"

Çin'e yönelik gümrük vergilerine değinen Trump, "Benden önce hiçbir başkan Çin'den tek kuruş almadı. Biz Çin'den bugüne kadar 700 milyar dolar kazandık. Avrupa'ya, Meksika'ya ve Kanada'ya da fentanil ve zayıf sınırlar nedeniyle cezalar uyguladık. Şu anda milyarlarca dolar kazanıyoruz" dedi.

POWELL'E TEPKİ

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını belirterek, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimlerini anımsatarak, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor." ifadesini kullandı.

Fed'dekilerin "akıllı" insanlar olmadığını öne süren Trump, Powell'ın "berbat" biri olduğunu kaydetti.

Powell'ın faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunan Trump, Avrupa'nın faiz indirimi yapmasıyla ABD'nin Avrupa karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.

Trump, ABD'de enflasyonun olmadığına işaret ederek, "Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay." dedi. ABD Başkanı Trump, "Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi Amerikan halkına gerçekten borçlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu. Trump, Powell'ın faiz oranlarını "bir noktada" düşüreceğini belirterek, Powell'ın üzerinde çok fazla siyasi baskı olacağını dile getirdi.

(Foto: AA)

"UKRAYNA İLE NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASINI GELECEK HAFTA İMZALAYACAĞIM"

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, Kiev ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda sona geldiklerini ifade ederek, "Bir mineral anlaşmamız var, sanırım önümüzdeki perşembe günü imzalanacak. Ukrayna'nın anlaşmaya uyacağını düşünüyoruz, bunu göreceğiz. Ama bu konuda bir anlaşmamız var." dedi.

Trump, Moskova'da Rusya tarafıyla yaptıkları görüşmelere atıfta bulunarak, bu hafta içinde Moskova'dan haber alacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı, savaştan halen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sorumlu olup olmadığıyla ilgili soruya, "(Savaştan) Zelenskiy mi sorumlu bilmiyorum ama bu savaşın hiç başlamamış olması gerekirdi. Zelenskiy'yi suçlamıyorum, ancak pek de iyi bir iş yaptığını söyleyemem. Onun hayranı değilim." yanıtını verdi.

Savaşın başlamasından eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, artık bu savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ve kendisinin bunun için çalıştığını söyledi.

Trump, Ukrayna'nın bu süreçte avantajının daha az olduğunu belirterek, "Rusya çok daha büyük bir ülke, daha büyük bir askeri güç. Eğer akıllıysanız, bu koltukta oturan Biden'ı suçlayabileceğiniz savaşlara girmezdiniz." yorumunu yaptı.

Trump ayrıca, İtalya'nın Ukrayna konusunda barış misyonu görevinde yer alıp almayacağına ilişkin soruya karşılık da "Bu kararı İtalya vermek durumunda ama barış misyonları benim için her zaman iyidir. Barış misyonuna olumlu bakıyorum." dedi.

"UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİ BATI'NIN ONURUDUR"

İtalya Başbakanı Meloni, "Ukrayna'nın özgürlüğü için verilen mücadele, aynı zamanda Batı değerlerinin korunmasıdır. Diplomasiye alan açmalıyız. Barış ancak güven inşa edilirse sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Meloni, ayrıca Avrupa'da Ukrayna konusundaki tartışmalarda kararlılıkla barış inisiyatifini desteklediklerini söyleyerek, "Trump ile bu konuda vizyonumuz örtüşüyor. Aynı masadayız" ifadelerini kullandı.

"Batı'yı yeniden büyük yapmak" çağrısına yönelik eleştirilere değinen Meloni, bu ifadeyle siyasi değil, kültürel bir misyon kastettiğini belirterek, "Birileri bana Batı milliyetçisi olduğumu söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum ama ben Batı derken coğrafi değil, medeniyet temelinden söz ediyorum. Bu bir ortak değerler sistemidir. Bu yüzden buradayım: Batı'yı yeniden güçlü yapmak için" dedi.

"ORTAK MÜCADELE ALANLARIMIZ ÇOK GENİŞ"

Düzensiz göç konusuna değinen Meloni, "İtalya'nın kararlı göç politikası sayesinde Avrupa'da yeni bir döneme giriyoruz. Artık yalnızca göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi değil, menşe ve transit ülkelerle iş birliği ve geri dönüşler konuşuluyor. Avrupa Komisyonu da bu yönde yeni kurallar getirdi" dedi.

Savunma harcamaları konusuna değinen Meloni, "İtalya NATO'nun yüzde 2'lik harcama hedefini yerine getiriyor. Gerekirse daha da fazlası yapılabilir. Avrupa'nın güvenliğinin farkındayız" dedi.

"10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YOLDA"

Meloni, İtalyan şirketlerinin önümüzdeki yıllarda ABD'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım planladığını açıklayarak, "Enerji alanında LNG ve nükleer iş birlikleri öncelikli. İtalya'nın enerji çeşitliliğini artırmak istiyoruz. ABD ile bu alanda daha derin iş birliği kurmaya hazırız" dedi.

"BAŞKAN TRUMP'I İTALYA'DA AĞIRLAYACAK OLMAK BÜYÜK ONUR"

Meloni, Trump'ı İtalya'ya resmi bir ziyarete davet ettiğini ve Trump'ın bu daveti kabul ettiğini belirterek, "Başkan Trump'ı İtalya'da ağırlayacak olmak büyük onur. Bu ziyaret aynı zamanda Avrupa ile ABD arasındaki koordinasyonu da güçlendirecektir" dedi.

Meloni, 17 Nisan bugün ABD'nin başkenti Beyaz Saray'da Trump ile görüşüyor. Trump, Meloni'yi kapıda karşıladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.

Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti.

Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.

"ÇİN İLE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi.

Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.

(Foto: AA)

"TRUMP'LA İŞ BİRLİĞİ İÇİN BURADAYIM"

İtalya Başbakanı Meloni, Trump ile iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Trump ile bir anlaşma yapabileceğimize inanıyorum. Avrupa Birliği adına konuşamam ama Başkan'ı İtalya'ya resmi bir ziyarete davet etmek istiyorum" dedi.