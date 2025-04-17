İngiltere’den Google’a 5 milyar sterlinlik dev dava!

Google (AHABER ARŞİV)

5 MİLYAR STERLİNİ AŞAN TOPLU TAZMİNAT DAVASI

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da "pazar gücü istismarı"yla suçlanan ve hakkında "antitröst tutumunu durdurması" talimatı verilen Google'ın başı, bu kez İngiltere'de belaya girdi. Google, reklam aramaları nedeniyle İngiltere'de 5 milyar sterlinlik rekor dava ile karşı karşıya geldi. Teknoloji devi hakkında, çevrimiçi arama pazarındaki baskın konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla İngiltere'de 5 milyar sterlini aşan toplu tazminat davası açıldı.

İngiltere merkezli yüz binlerce kuruluş adına açılan dava, ABD'li teknoloji devinin rakip arama motorlarını dışlayarak reklam fiyatlarını yükselttiği ve pazardaki hakimiyetini bu yolla pekiştirdiği iddialarını gündeme getirdi.