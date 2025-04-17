İngiltere’den Google’a 5 milyar sterlinlik dev dava!
Dünyanın en önemli arama motorlarından olan Google, giderek artan bir tepkiyle karşı karşıya. Haksız rekabet, tekelleşme ve telif hakkı suçlamalarıyla birçok ülkede hakkında yasal süreç başlatılan Google’a İngiltere'de 5 milyar sterlini aşan toplu tazminat davası açıldı.
Dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan, ABD'li teknoloji devi Google hakkında telif suçlamaları, tekelleşme ve haksız rekabet suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor. Bir yandan dünya çapında birçok ülkeyle dijital telif ile ilgili yasal çekişme yaşayan teknoloji devi, öte yandan tekelleşme politikası nedeniyle ağır eleştirilerin odağında.
5 MİLYAR STERLİNİ AŞAN TOPLU TAZMİNAT DAVASI
Geçtiğimiz günlerde Japonya'da "pazar gücü istismarı"yla suçlanan ve hakkında "antitröst tutumunu durdurması" talimatı verilen Google'ın başı, bu kez İngiltere'de belaya girdi. Google, reklam aramaları nedeniyle İngiltere'de 5 milyar sterlinlik rekor dava ile karşı karşıya geldi. Teknoloji devi hakkında, çevrimiçi arama pazarındaki baskın konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla İngiltere'de 5 milyar sterlini aşan toplu tazminat davası açıldı.
İngiltere merkezli yüz binlerce kuruluş adına açılan dava, ABD'li teknoloji devinin rakip arama motorlarını dışlayarak reklam fiyatlarını yükselttiği ve pazardaki hakimiyetini bu yolla pekiştirdiği iddialarını gündeme getirdi.
HAKİM KONUMUNU KÖTÜYE KULLANDI
Hukuk firması Geradin Partners, Google'ın "genel arama ve arama reklamcılığı pazarlarından rakiplerini dışlamak için hakim konumunu kötüye kullandığını" söyleyerek İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne (CAT) dava açtı.
Dava dilekçesinde, Google'ın rakip arama motorlarının erişimini kısıtlayarak pazardaki hakimiyetini koruduğu ve bu yolla reklam fiyatlarını artırdığı iddia edildi. Davacılar, şirketin çevrimiçi arama reklamcılığında tekel oluşturduğunu savunuyor.
Dilekçede, dünya çapındaki düzenleyicilerin "Google'ı bir 'tekel' olarak tanımladığını ve ABD ve AB'deki mahkemelerin Google'ın davranışının rekabet yasalarını ihlal ettiğini" tespit ettiği belirtildi. Hukuk firmasının yaptığı açıklamada, "Google, bir dizi kasıtlı ve dışlayıcı uygulama yoluyla rakiplerini ortadan kaldırmaya ve arama reklamcılığı pazarına hakim olmaya çalıştı ve sonunda İngiltere reklam verenlerinden milyarlarca pound fazla ücret aldı. Bu, özellikle Google sayfalarındaki reklam alanı için şişirilmiş fiyatlar ödemeye zorlanan işletmelere verilen zararın tazminini talep eden İngiltere'deki türünün ilk örneği." ifadeleri kullanıldı.
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