Tekelciliği affetmediler! Teknoloji devi Google’a Japonya’dan antitröst darbesi

Japon basınında yer alan haberlere göre, bu karar ülkenin bir küresel teknoloji devine karşı aldığı ilk durdurma emri olma özelliğini taşıyor. Bu adım, daha önce Avrupa ve ABD'de atılan benzer düzenleyici hamlelerin ardından geldi.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu'ndan (JFTC) Saiko Nakajima, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Google LLC'nin uygulamalarının, adil rekabeti engelleme riski taşıdığı sonucuna vardık." dedi.

Nakajima, bu durumun özellikle Android işletim sistemli akıllı telefonlarda arama işlevlerinin uygulanmasıyla bağlantılı olduğunu ve ülkenin rekabet yasalarına aykırı olduğunu belirtti.

GOOGLE PLAY'DE CHROME DAYATMASI

JFTC, Google'ı en azından Temmuz 2020'den bu yana, Japonya'daki Android telefon üreticilerine bağlayıcı şartlar dayatmakla suçluyor.

Özellikle, Google'ın çevrimiçi uygulama mağazası Google Play'in, web tarayıcı ve arama uygulaması Chrome ile birlikte, bir paket olarak önceden yüklenmesini zorunlu hale getirdiği ifade ediliyor.

"REKABETİ TEŞVİK EDECEK VE TOPLUMUN FAYDASINA OLACAK"

Bir hükümet yetkilisi, aralık ayında haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Google Play'in o kadar yaygın kullanıldığını ve bu mağaza olmadan Android cihazların "neredeyse satılamaz" hale geldiğini vurgulamıştı.

Salı günkü açıklamada herhangi bir para cezası açıklanmazken, Nakajima bu kararın, akıllı telefon üreticileri için daha fazla seçenek sunacağını belirtti.

"Bu durum, rekabeti teşvik edecek ve toplumun faydasına olacak." diye konuştu.

GOOGLE'DAN YANIT: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Google Japonya ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, JFTC'nin bulgularından "hayal kırıklığı duyduklarını" belirtti.

Açıklamada, "Japonya'daki iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalar, rekabeti teşvik ediyor ve tüketicilere daha fazla seçenek sunan ürün yeniliklerine yatırım yapma yetilerini şüphesiz artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Google, kararın detaylarını inceledikten sonra bir sonraki adımlarını belirleyeceklerini de ekledi.

ABD VE AB'DEN BENZER DAVALAR

Öte yandan, kasım ayında ABD hükümeti, büyük çaplı bir rekabet davası kapsamında, Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome'u satmaya zorlanması için mahkemeye başvurmuştu.

Avrupa Komisyonu da 2023 yılında Google'a, işinin bazı bölümlerini satması gerektiğini ve eğer bu kurallara uymazsa küresel gelirinin yüzde 10'una kadar para cezası alabileceğini açıklamıştı.

AMAZON JAPONYA DA SORUŞTURMA ALTINDA

Japonya'da ise geçen yıl, JFTC Amazon'un Tokyo'daki Japonya ofisinde yerinde denetim yapmış ve şirketi, pazar hakimiyetini kötüye kullanarak fiyatları düşürmeye zorlamakla suçlamıştı.

Komisyona göre, Amazon Japonya, internet sitesindeki en dikkat çekici konumlardan biri olan "sepete ekle" kutusunu kullanarak satıcılara baskı yapmış ve rakip e-ticaret sitelerine karşı avantaj sağlamak için fiyat indirmeye zorlamıştı.