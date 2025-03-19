Haksız rekabet soruşturması! AB’den Google’a kuralları ihlal etme nedeniyle 2 suçlama

(FOTO: AA )

Uygulama geliştiricilerinin tüketicileri daha iyi teklifler için diğer kanallara serbestçe yönlendirmesinin engellenmesi nedeniyle Google Play'in de kurallara uymadığı yönündeki ön görüşün Alphabet'e iletildiği kaydedilen açıklamada, Alphabet'in, Komisyon'un soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyebileceği ve belirlenen ön bulgulara yazılı olarak yanıt verebileceği ifade edildi.