Haksız rekabet soruşturması! AB'den Google'a kuralları ihlal etme nedeniyle 2 suçlama
Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Alphabet'i Google Arama ve Google Play'de Birlik kurallarını ihlal etmekle suçladı. Açıklamada, Google Arama'nın belirli özellikleri ve işlevlerinin Alphabet'in kendi hizmetlerine rakip hizmetlere kıyasla daha olumlu davrandığı, AB kurallarında yer alan üçüncü taraf hizmetlerine yönelik şeffaf, adil ve ayrımcı olmayan muameleyi sağlamadığı belirtildi.
AB Komisyonu, Alphabet'e yönelik soruşturma kapsamında, şirketin iki hizmetinin Birlik Dijital Piyasalar Yasası'na uymadığı yönündeki ön bulguların gönderildiğini açıkladı.
Açıklamada, Google Arama'nın belirli özellikleri ve işlevlerinin Alphabet'in kendi hizmetlerine rakip hizmetlere kıyasla daha olumlu davrandığı, AB kurallarında yer alan üçüncü taraf hizmetlerine yönelik şeffaf, adil ve ayrımcı olmayan muameleyi sağlamadığı belirtildi.
Uygulama geliştiricilerinin tüketicileri daha iyi teklifler için diğer kanallara serbestçe yönlendirmesinin engellenmesi nedeniyle Google Play'in de kurallara uymadığı yönündeki ön görüşün Alphabet'e iletildiği kaydedilen açıklamada, Alphabet'in, Komisyon'un soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyebileceği ve belirlenen ön bulgulara yazılı olarak yanıt verebileceği ifade edildi.
Açıklamada, Komisyon'un ön görüşlerinin doğrulanması halinde uyumsuzluk kararı alınabileceği kaydedildi.
AB Komisyonu geçen yıl mart ayında Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google Arama'da kendisini tercih ettirme konularında, AB kurallarına uyumu konusunda soruşturma başlatmıştı.
AB dijital kurallarının ihlali durumunda şirketin toplam cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası uygulayabiliyor.
AB, Google'a daha önce 8 milyar avrodan fazla para cezası kesmişti.
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