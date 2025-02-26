Google’a o ülkeden dev para cezası! Diğer ülkelere emsal niteliğinde: Ya algoritmayı düzelt ya da milyar dolar öde

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GOOGLE DAHA ÖNCE DE CEZALANDIRILMIŞTI

Google, yerel medya kuruluşlarına yönelik rekabet ihlalleri nedeniyle daha önce de farklı ülkelerde cezalarla karşı karşıya kalmıştı. Öne çıkan bazı davalar şunlar:

ŞUBAT 2024: Aralarında Axel Springer ve Schibsted'in de bulunduğu 32 medya grubu, Google'a haksız rekabet yoluyla gelir kaybına uğradıkları gerekçesiyle 2.1 milyar euroluk dava açtı.

MART 2024: Fransa Rekabet Kurumu, Fransız yayıncıların içeriklerini adil bir şekilde ücretlendirmediği için Google'a 250 milyon euro ceza kesti.

OCAK 2025: Kanada'da, Google Çevrimiçi Haberler Yasası'ndan muaf tutulmak için Kanada Gazetecilik Kolektifi'ne 100 milyon Kanada doları ödeme yapmayı kabul etti.

Bu gelişmeler, dijital platformlar ile geleneksel medya arasındaki güç dengesinin küresel ölçekte yeniden şekillenmesi gerektiğini gösteriyor. Güney Afrika'nın Google'a karşı aldığı bu kararın, diğer ülkeler için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.