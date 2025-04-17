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Suudi Arabistan'dan sürpriz İran ziyareti: Savunma Bakanı Tahran'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.04.2025 13:16 Güncelleme: 17.04.2025 13:24
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Suudi Arabistan’dan sürpriz İran ziyareti: Savunma Bakanı Tahran’da

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından karşılandı.

Bin Selman, Tahran'da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra üst düzey İranlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya gelecek.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın ziyareti, uzun yıllar sonra bu ülkeden savunma yetkilerinin İran'a yaptığı en üst düzey ziyaret oldu.

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Suudi Arabistan’dan sürpriz İran ziyareti: Savunma Bakanı Tahran’da Suudi Arabistan’dan sürpriz İran ziyareti: Savunma Bakanı Tahran’da Suudi Arabistan’dan sürpriz İran ziyareti: Savunma Bakanı Tahran’da
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