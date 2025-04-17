Suudi Arabistan’dan sürpriz İran ziyareti: Savunma Bakanı Tahran’da

Beraberindeki heyetle Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından karşılandı.



Bin Selman, Tahran'da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra üst düzey İranlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya gelecek.



Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın ziyareti, uzun yıllar sonra bu ülkeden savunma yetkilerinin İran'a yaptığı en üst düzey ziyaret oldu.

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