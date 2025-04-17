Gazze’de insani kriz derinleşiyor! 2 milyondan fazla kişi tutsak!

Ekim 2023 yılından bu yana kanlı saldırıları ile 51 binden fazla insanı katleden katil İsrail ordusu, en son 19 Ocak'ta Hamas ile ateşkes anlaşması yapmıştı. Akabinde 18 Mart'ta ateşkesi tek taraflı fesheden Siyonist hükumet, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin girişini de kesti. Bununla bölgede giderek derinleşen insani krize değinen BM Sözcüsü Dujarric, "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda" dedi.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TUTSAK!

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuştu.

Gazze'deki insani yardım malzemelerinin tümünün tükenmek üzere olduğunu bildiren Dujarric, özellikle çocuklar olmak üzere buradaki insanlar arasında stres düzeylerinin de çok yükseldiğini, Gazze Şeridi genelinde akıl sağlığı durumunun çökmek üzere olduğunu söyledi.

Dujarric, "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda." diyerek, tüm zorluklara rağmen BM ve ortaklarının insani yardım dağıtımını sürdürmeye çalıştığını vurguladı.

Gazze'de su altyapısının da çok ciddi zarar gördüğünü anımsatan Dujarric, bunun yüzde 90'ının ya tamamen ya da kısmen yıkıldığını ifade etti.

"BM'NİN YARDIM MALZEMELERİ TÜKENMEK ÜZERE"

Dujarric, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca sorumlulukları bulunduğunu belirterek, buna gıda, tıbbi malzeme ve kamu hizmetleri sağlamanın dahil olduğunun altını çizdi.

BM'nin elindeki kısıtlı malzemeleri "esneterek" kullanmaya çalıştığını kaydeden Dujarric, "Ancak bir şeyi sürekli esnetirseniz ne olur, bir noktada kırılır." diye konuştu.

Dujarric, BM'nin insani yardım malzemelerinin de tükenmek üzere olduğu konusunda uyardı.