ABD medyasından flaş iddia! ABD Suriye’den çekilmeye başladı

(Fotoğraf: AA)

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

(Foto: AA)

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

PENTAGON, SURİYE'DE 900 OLARAK AÇIKLADIĞI ABD ASKERİ SAYISINI "2 BİN" OLARAK GÜNCELLEDİ

Öte yandan 20.12.2024 tarihinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurdu.