ABD medyasından flaş iddia! ABD Suriye'den çekilmeye başladı
Son dakika... ABD medyası, ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürülmüştü. Öte yandan 20.12.2024 tarihinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olarak güncellemişti.
Son dakika... ABD medyası, ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu.
TRUMP SURİYE'DEKİ ABD ASKERLERİNİ ÇEKME NİYETİNDE OLDUĞUNU TEL AVİV'E BİLDİRDİ
29.01.2025 tarihinde İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.
Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.
ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.
Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.
KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
PENTAGON, SURİYE'DE 900 OLARAK AÇIKLADIĞI ABD ASKERİ SAYISINI "2 BİN" OLARAK GÜNCELLEDİ
Öte yandan 20.12.2024 tarihinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı
- Mevduat hesaplarına faiz eklentisi yapıldı! 1 Milyon TL'nin bir aylık getiri tablosu hesaplandı
- Uğurlu auralarıyla çevresindekileri etkiliyor! Şans yıldızı bu burçların üzerinde parlıyor
- Resmen altın değerinde: Fiyatını duyan tarlasına koşuyor! Soğan salatalığı bırakıp bunu ekiyor
- Sahte çay tehlikesi! 10 dakikada çayınızın sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz!
- Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!
- Çamaşır makinesinde küf sorununa doğal ve etkili çözüm: İki malzemeyle tertemiz kapaklar
- 0 faizli kredi kampanyası! 75.000 TL hemen hesabınızda!
- Küflere veda edin! İşte çamaşır suyuna gerek kalmadan küfü yok eden 3 doğal yöntem!
- FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025
- Etkili ve kolay zayıflama yöntemi: 4:3 metodu! Şipşak kilo verdiriyor
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı