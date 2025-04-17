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ABD medyasından flaş iddia! ABD Suriye'den çekilmeye başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 22:49 Güncelleme: 17.04.2025 23:04
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ABD medyasından flaş iddia! ABD Suriye’den çekilmeye başladı

Son dakika... ABD medyası, ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürülmüştü. Öte yandan 20.12.2024 tarihinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olarak güncellemişti.

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Son dakika... ABD medyası, ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

TRUMP SURİYE'DEKİ ABD ASKERLERİNİ ÇEKME NİYETİNDE OLDUĞUNU TEL AVİV'E BİLDİRDİ
29.01.2025 tarihinde İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

PENTAGON, SURİYE'DE 900 OLARAK AÇIKLADIĞI ABD ASKERİ SAYISINI "2 BİN" OLARAK GÜNCELLEDİ
Öte yandan 20.12.2024 tarihinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurdu.

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ABD medyasından flaş iddia! ABD Suriye’den çekilmeye başladı ABD medyasından flaş iddia! ABD Suriye’den çekilmeye başladı ABD medyasından flaş iddia! ABD Suriye’den çekilmeye başladı

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