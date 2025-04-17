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ABD'nin Florida Eyalet Üniversitesi'ne silahlı saldırı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.04.2025 20:24 Güncelleme: 17.04.2025 20:49
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ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’ne silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'nin Florida Eyalet Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralıların olduğu bildirildi. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırı paniğe neden oldu. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre olayda yaralananlar olduğu bildirilirken, saldırının bir terör eylemi mi yoksa bireysel bir şiddet olayı mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Olaya ilişkin ilk görüntüler de bölgeden gelemeye başladı. İşte o dehşet anları...

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Ayrıntılar gelecek…

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ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’ne silahlı saldırı: Yaralılar var ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’ne silahlı saldırı: Yaralılar var ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’ne silahlı saldırı: Yaralılar var
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