ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’ne silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırı paniğe neden oldu. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre olayda yaralananlar olduğu bildirilirken, saldırının bir terör eylemi mi yoksa bireysel bir şiddet olayı mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Olaya ilişkin ilk görüntüler de bölgeden gelemeye başladı. İşte o dehşet anları...

Ayrıntılar gelecek…