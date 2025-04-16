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BM duyurdu: İsrail Gazze’de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.04.2025 23:45
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BM duyurdu: İsrail Gazze’de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor!

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze’de insani yardım dağıtımını kısıtlamayı sürdürdüğünü açıkladı. Son iki ayda yardım girişinin neredeyse tamamen durduğunu vurgulayan BM, bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini duyurdu. BM Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, Gazze'ye insani yardım girişinin yaklaşık iki aydır yapılamadığını belirterek, bölgede ateşkesin yeniden sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılması çağrısını yineledi.

"GAZZE'YE 2 AYDIR YARDIM GİRİŞİ OLMUYOR"

BM Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insani yardım çalışmalarını ciddi şekilde aksattığını vurguladı. Tremblay, Gazze'ye neredeyse iki aydır yardım girişinin olmadığını hatırlatarak, insani yardım çalışanlarının sahada görevlerini yerine getirmekte büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İNSANİ FELAKET DAHA DA DERİNLEŞİYOR

Tremblay, 15 Nisan günü planlanan 6 yardım operasyonundan yalnızca 2'sine İsrail tarafından izin verildiğini kaydetti. BM, bu durumun Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini imkânsız hale getirdiğini ve insani felaketi daha da derinleştirdiğini ifade etti.

GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren geçici ateşkesi 18 Mart sabahı sona erdirerek şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Ateşkesin sona ermesinden bu yana geçen sürede çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 1652 Filistinli yaşamını yitirdi, 4391 kişi ise yaralandı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

ÖLÜS AYISI 51 BİNİ GEÇTİ

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısı 51 bin 25'e, yaralı sayısı ise 116 bin 432'ye ulaştı. BM, insani yardımların kısıtlanmasının sivil ölümlerini artırdığına dikkat çekerek, İsrail'e uluslararası insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını hatırlattı.

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BM duyurdu: İsrail Gazze’de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor! BM duyurdu: İsrail Gazze’de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor! BM duyurdu: İsrail Gazze’de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor!
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