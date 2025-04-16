BM duyurdu: İsrail Gazze’de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor!

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İNSANİ FELAKET DAHA DA DERİNLEŞİYOR

Tremblay, 15 Nisan günü planlanan 6 yardım operasyonundan yalnızca 2'sine İsrail tarafından izin verildiğini kaydetti. BM, bu durumun Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini imkânsız hale getirdiğini ve insani felaketi daha da derinleştirdiğini ifade etti.

GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren geçici ateşkesi 18 Mart sabahı sona erdirerek şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Ateşkesin sona ermesinden bu yana geçen sürede çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 1652 Filistinli yaşamını yitirdi, 4391 kişi ise yaralandı.