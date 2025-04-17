Gazze'de insanlık dramı! Dünyaya "acil insani yardım" çağrısı

İşgalci İsrail'in Gazze'de katliamı sürerken siyonistler bir yandan da altyapıyı çökertiyor. Gazze Şeridi'ndeki iki hastaneyi işleten Avde Derneği, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de büyük kısmı çöken sağlık sisteminin ayakta kalan kısmının kurtarılması için uluslararası topluma "acil insani yardım" çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 01:36

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Gazze Şeridi'ndeki iki hastaneyi işleten Avde Derneği, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de büyük kısmı çöken sağlık sisteminin ayakta kalan kısmının kurtarılması için uluslararası topluma "acil insani yardım" çağrısında bulundu.

Avde Sağlık ve Toplum Derneği Genel Müdürü Rafet Mecdelavi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Avde Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, "sağlık sisteminin tamamen çökmek üzere olduğu ve asgari düzeyde sağlık hizmeti sunma kapasitesinin dahi kalmadığı" uyarısında bulundu.

"BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN"

Mecdelavi, "Gazze'de hayatın artık bir anlamı kalmadı. İnsanlık adına çağrıda bulunuyoruz; dünyayı bu saldırganlığı durdurmaya, sivillere ve sağlık tesislerine koruma sağlamaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından "Avde" hastanelerinin 23 binden fazla yaralıyı kabul ettiğini, 3 binden fazla kişinin ise bu hastanelerde hayatını kaybettiğini aktaran Mecdelavi, "Sağlık sistemindeki ciddi çöküşün bir sonucu olarak en temel tıbbi bakımın bile sağlanamadığı hastanelerde 14 bin yeni doğum kayıt altına alındı." diye konuştu.

"ALIKONULAN 522 SAĞLIK PERSONELİ SERBEST BIRAKIN"

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü bu soykırımın derhal durdurulması, sağlık tesisleri ve hastanelerin korunması, insani ve tıbbi yardımların girişi için sınır kapılarının acilen açılması gerektiğini vurgulayan Mecdelavi, siviller için uluslararası koruma sağlanması ve İsrail güçlerince alıkonulan 522 sağlık personelinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde hizmet veren özel tıbbi kuruluşlardan olan "Avde Derneği"nin biri Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, diğeri Cibaliya Mülteci Kampı'nda olmak üzere iki şubesi bulunuyor. İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle son derece kısıtlı imkanlara rağmen dernek, hastalara ve yaralılara sınırlı da olsa sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

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