Putin ve Sani’den kritik görüşme: Moskova’da bir araya geldiler

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani başkent Moskova'da bir araya geldi. Putin basına açık kısımda yaptığı konuşmada, Rusya ile Katar arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimiz güçleniyor. Katar, özellikle Orta Doğu'da öncelikli ortaklarımızdan biri" dedi.

Putin, Katar'ın Filistin meselesinin çözüm sürecinde girişimde bulunduğunu belirterek, "Maalesef tarafınızca ortaya konulan inisiyatifler uygulanmadı. Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor. Uzun vadeli çözümün ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) iki devletin kurulmasına ilişkin kararları çerçevesinde sağlanacağını düşünüyorum. Elbette burada, Filistin devletinin kurulması gerektiğini kastediyorum" ifadelerini kullandı.