Beyaz Saray’da İran mesaisi! Trump kurmaylarıyla müzakereleri görüştü

(FOTO: AA )

Görüşmede, Washington ile Tahran arasında 19 Nisan'da yapılacak ikinci tur müzakere görüşmeleri öncesi ABD'nin pozisyonunun ele alındığı kaydedildi.

(FOTO: AA )

Toplantıda, Vance ve Witkoff'un müzakereler yoluyla İran ile nükleer anlaşmaya varılabileceği görüşünü dile getirdiği, Rubio ve Waltz'ın aralarında olduğu bazı isimlerin ise sürece şüpheyle baktığı aktarıldı.