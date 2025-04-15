Beyaz Saray'da İran mesaisi! Trump kurmaylarıyla müzakereleri görüştü
ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı. ABD basınından yeni bir iddia geldi. Bu kapsamda, Trump'ın Beyaz Saray'daki durum odasında kurmaylarıyla bir araya gelerek İran ile nükleer anlaşmaya varılması için devam eden müzakereleri görüştüğü duyuruldu.
Axios haber sayfasında adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın bu sabah durum odasında güvenlik ve dış politikadan üst düzey isimlerle bir araya geldiği belirtildi.
Toplantıda, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazır bulunduğu ifade edildi.
Görüşmede, Washington ile Tahran arasında 19 Nisan'da yapılacak ikinci tur müzakere görüşmeleri öncesi ABD'nin pozisyonunun ele alındığı kaydedildi.
Toplantıda, Vance ve Witkoff'un müzakereler yoluyla İran ile nükleer anlaşmaya varılabileceği görüşünü dile getirdiği, Rubio ve Waltz'ın aralarında olduğu bazı isimlerin ise sürece şüpheyle baktığı aktarıldı.
Beyaz Saray Basın Ofisi'nin söz konusu habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.
ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.
Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise Witkoff temsil etmişti.
Müzakerelerin ikinci turunun 19 Nisan'da yapılması öngörülüyor.
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