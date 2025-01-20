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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan Umman ile önemli temas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 17:51
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’tan Umman ile önemli temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi'yi kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi'yi kabul etti.

RESMİ DAVETLİ OLARAK ANKARA'YA GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi'yi kabul etmiştir. Kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer almıştır."

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’tan Umman ile önemli temas Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’tan Umman ile önemli temas Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’tan Umman ile önemli temas
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