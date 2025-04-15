İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman’da yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılacak ikinci tur müzakerelerin yeri hakkında açıklama yaptı. İsmail Bekayi, müzakerelerin 20 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını belirtti. ABD basını ise görüşmelerin Roma'da olacağını iddia etmişti.

İran, ABD ile nükleer anlaşma ve diğer önemli meselelerde yapacağı ikinci tur müzakerelerin yerinin Umman'ın başkenti Maskat olduğuna karar verildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Maskat, 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam edecek" dedi.

Bu müzakereler, geçtiğimiz ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderilen ve doğrudan görüşme talebi içeren bir mektubun ardından başlamıştı. İran, ABD'nin teklifine Umman üzerinden yanıt vererek, 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmeler sonrasında taraflar, müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" geçtiğini açıklamıştı.

ABD basını, müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış olsa da, İran bu konuda Maskat'ı belirledi. Taraflar, 19 Nisan'da bir araya gelerek, müzakerelerin devamını sağlayacak adımlar atacak.