BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısı endişe verici

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 13 Nisan'da Gazze Şeridi'nde bulunan ve 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısından "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Guterres, sivillerin, sağlık personelinin ve tıbbi tesislerin uluslararası hukuk kapsamında korunması gerektiğini vurguladı.

"SİVİLLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİN TEHLİKEYE ATILDI"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in Gazze'de faaliyet gösteren son hastanelerden biri olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına ilişkin açıklaması, BM Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, saldırıya uğrayan hastanenin bölgede 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunduğu ve sivillerin sağlık hizmetlerine erişiminin tehlikeye atıldığı belirtildi.

"TIBBİ TESİSLERE MUTLAK SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Guterres'in açıklamasında, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yaralılar, hastalar, sağlık çalışanları ve hastaneler gibi tıbbi tesislere mutlak saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, Gazze'deki tıbbi malzeme eksikliğine ve hastanelerin toplu can kayıplarına yetişmekte zorlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'nin neredeyse yüzde 70'ini ya boşaltılmak zorunda bırakılan bölgeler ya da "girilmez" alanlar olarak belirlemesinin, sivillere güvenli yaşam alanı bırakmadığı vurgulandı. Yardımların engellenmesinden ve yedi haftayı aşkın süredir temel insani malzemelerin bölgeye girişine izin verilmemesinden dolayı duyulan derin endişe de dile getirildi.

GUTERRES'TEN FİLİSTİNLİLER'E YARDIM ETME ÇAĞRISI

İnsani sonuçların "yıkıcı" olduğuna işaret eden açıklamada, İsrail'e, işgal altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere elindeki tüm imkânlarla yardım etme çağrısı yapıldı. Ayrıca, "Siviller her zaman korunmalı, temel ihtiyaçlarına erişebilmeli, tüm rehineler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı ve ateşkes bir an önce yeniden sağlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

13 Nisan'daki saldırıda, El-Ehli Baptist Hastanesi'nden tahliye edilen yaralı bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Aynı gece İsrail ordusu ayrıca Tuffah ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı üç okul ve çevresini hedef almıştı.