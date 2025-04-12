Terör devleti İsrail'den sürgün planına "gönüllü göç" kılıfı! Gazze'de kuzeyden ve güneyden işgal başladı

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni işgal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planını gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran ve "Morag Koridoru" adı verilen bölgeyi tamamen işgal ettiğini belirten Katz, Philadelphi Koridoru ile Morag Koridoru arasındaki, Refah kentini içine alan bölgeyi "güvenli bölge" haline getirdiklerini iddia etti.

Katz, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve diğer mahallelerden halkın sürgün edilerek buraların da işgal edildiğini ve İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'na da girmeye başladığını ileri sürdü.

"Morag Koridoru"nun işgaliyle yüz ölçümü ortalama 360 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 5'te biri ve daha önce yardımların ulaştırıldığı Mısır sınırının Gazze tarafı Refah kentini de içine alacak şekilde İsrail ordusunun kontrolüne girmiş oldu.